مونفيس وسفيتولينا ينتقلان للعيش في دبي

أبدى نجم التنس الفرنسي المخضرم غاييل مونفيس إعجابه بالتطور الرياضي، الذي تشهده دبي، كاشفاً أنه انتقل أخيراً مع زوجته، نجمة التنس العالمي أيلينا سفيتولينا للعيش فيها، ومعتبراً أن الإمكانات والمنشآت التي توفرها تجعلها واحدة من أفضل الوجهات في العالم لممارسة الرياضة.

وجاءت تصريحات مونفيس على هامش حضوره مباراة دبي لكرة السلة وبرشلونة الإسباني في مسابقة الدوري الأوروبي «اليوروليغ» على ملعب كوكاكولا أرينا، حيث كشف عن شغفه الكبير بكرة السلة وإعجابه بالأجواء، التي رافقت المواجهة.

وقال مونفيس: «أنا شغوف بكرة السلة، وكانت مباراة رائعة بين دبي وبرشلونة. دبي كان مذهلاً، كما أدهشتني كوكاكولا أرينا. إنها المرة الأولى التي أراها بهذه الصورة، وكان الحدث رائعاً».

وأشاد النجم الفرنسي، الذي أمضى سنوات طويلة في ملاعب التنس العالمية، بما توفره دبي من بنية تحتية وإمكانات للرياضيين، مضيفاً: «التطور هنا مذهل، خصوصاً في المجال الرياضي. أعتقد أنها واحدة من أفضل الأماكن في العالم بالنظر إلى جميع المنشآت والإمكانات التي يمكن أن تجدها».

ولم يقتصر إعجاب مونفيس بدبي على الجانب الرياضي، إذ كشف أنه اختار أخيراً الانتقال إليها برفقة أسرته، مشيداً في الوقت ذاته بما توفره الإمارة لأطفاله على الصعيد التعليمي.

وقال: «أتيت الآن مع عائلتي، وبالنسبة إلى تعليم الأطفال، الأمور هنا جيدة جداً جداً. أستمتع حقاً بوقتي في دبي حتى الآن».

وأوضح مونفيس أن انتقاله إلى دبي حديث نسبياً، مضيفاً: «منذ نحو شهر تحديداً بدأنا الانتقال والاستقرار هنا بشكل أكبر، ونشعر بسعادة حقيقية. أنا سعيد جداً».

ووصف تجربته الجديدة في دبي بأنها «جديدة تماماً» بالنسبة إليه، مشيراً إلى سعادته أيضاً بلقاء عدد من نجوم كرة السلة، وحضور إحدى أبرز المباريات الأوروبية في الإمارة.

وأضاف: «كان من الرائع أن ألتقي لاعبين كباراً في دبي للمرة الأولى في حياتي. أنا عاشق للرياضة، وشغوف جداً بكرة السلة، ولذلك استمتعت كثيراً بالمباراة والأجواء».

ويُعد مونفيس أحد أبرز لاعبي التنس الفرنسيين في العقدين الأخيرين، فيما يأتي اختياره دبي مقراً جديداً لعائلته، بالتزامن مع استمرار "دانة الدنيا" في تعزيز حضورها على خريطة الرياضة العالمية، واستضافة مجموعة متزايدة من البطولات والفعاليات الدولية.

دخل مونفيس - الذي اعتزل اللعبة على ملاعب بطولة فرنسا المفتوحة مايو الماضي - عالم الاحتراف عام 2004، وبلغ أعلى تصنيف في مسيرته عندما احتل المركز السادس عالمياً في نوفمبر 2016، فيما توج بـ13 لقباً في بطولات رابطة المحترفين، وخاض 35 مباراة نهائية.

وحقق الفرنسي أفضل نتائجه في البطولات الأربع الكبرى بوصوله إلى نصف نهائي رولان غاروس عام 2008، ونصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2016، كما بلغ ربع نهائي أستراليا المفتوحة مرتين عامي 2016 و2022.

وفي 2025 دخل مونفيس تاريخ اللعبة عندما توج بلقب أوكلاند في سن 38 عاماً، ليصبح حينها أكبر بطل سناً في تاريخ جولة ATP منذ تأسيسها بصيغتها الحالية عام 1990.