برعاية هزاع بن زايد.. المنافسات الختامية لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق السبت



تنطلق المنافسات الختامية للنسخة الثانية من مهرجان العين لسباقات الهجن، التي تُقام برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، خلال الفترة من السبت 3 أكتوبر وحتى الخميس 8 أكتوبر 2026، وذلك في ميدان الروضة بمنطقة العين، بتنظيم مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، وبإشراف اتحاد سباقات الهجن.

وتبدأ المنافسات بالسباق التراثي، قبل أن تتواصل بمشاركة مختلف فئات سباقات الهجن، ابتداء من الحقايق، مروراً باللقايا والإيذاع والثنايا، وصولاً إلى الحول والزمول.

وتشهد المنافسات الختامية إقامة 150 شوطاً لمختلف الفئات، منها 10 أشواط للسباق التراثي، و42 شوطاً لفئة الحقايق، و32 شوطاً للقايا، و22 شوطاً لكل من فئات الإيذاع والثنايا والحول والزمول، كما تتضمن المنافسات 10 أشواط للرموز، بواقع شوطين لكل فئة من فئات الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول، خُصصت للبكار والجعدان، إلى جانب منافسات الحول والزمول في اليوم الختامي.

وحددت اللجنة المنظمة مواعيد التشبيه والتسنين للمطايا المشاركة في أشواط الرموز في ميدان الروضة، من الساعة السادسة حتى السابعة صباحاً، حيث تُجرى إجراءات الحقايق يوم الجمعة 2 أكتوبر، واللقايا يوم السبت 3 أكتوبر، والإيذاع يوم الأحد 4 أكتوبر، والثنايا يوم الاثنين 5 أكتوبر، والحول والزمول يوم الثلاثاء 6 أكتوبر.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز نقدية وعينية للفائزين بأشواط الرموز، حيث يحصل الفائز في أشواط رموز البكار على كأس و500 ألف درهم، فيما يحصل الفائز في أشواط رموز الجعدان على بندقية و400 ألف درهم.

وفي منافسات اليوم الختامي يحصل الفائز بشوط الحول المفتوح على سيف ومليون درهم، فيما يحصل الفائز بشوط الزمول المفتوح على بندقية و800 ألف درهم.

ويواصل مهرجان العين لسباقات الهجن الإسهام في دعم رياضة الهجن، والمحافظة على الموروث الإماراتي الأصيل، وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة، امتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم سباقات الهجن، وترسيخ مكانتها جزءاً أصيلاً من الهوية والتراث الوطني.