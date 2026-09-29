بعد ريال مدريد.. دبي للسلة يقهر برشلونة ويواصل التحليق أوروبياً

واصل نادي دبي لكرة السلة انطلاقته اللافتة في الدوري الأوروبي لكرة السلة «اليوروليغ»، محققاً فوزاً مثيراً على برشلونة الإسباني بنتيجة 94-87 مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية، ليضيف عملاقاً إسبانياً آخر إلى قائمة ضحاياه، بعد أسبوع من فوزه القاتل على ريال مدريد 78-77 في مستهل مشواره بالمسابقة.

وأكد دبي أمام برشلونة أن انتصاره على ريال مدريد لم يكن مجرد ضربة بداية استثنائية، إذ قدّم أداءً قوياً، خصوصاً في الربع الثاني الذي قلب خلاله إيقاع المواجهة بالكامل وفرض سيطرته على الفريق الكاتالوني، قبل أن يدير أفضليته بذكاء حتى صافرة النهاية.

بدأت المباراة بإيقاع متكافئ، وتبادل الفريقان التسجيل والتقدم في الربع الأول من دون أن ينجح أي منهما في بناء فارق مريح، قبل أن يحسم برشلونة الفترة بفارق نقطتين 25-23.

لكن المشهد تبدّل كلياً في الربع الثاني، إذ دخل دبي بأداء أكثر شراسة دفاعياً وفاعلية هجومياً، ونجح في تعطيل مفاتيح لعب منافسه وفرض إيقاعه على جانبي الملعب.

وحاصر دبي برشلونة بسلسلة من الهجمات السريعة والتسجيل المتنوع، مستفيداً من تفوقه الدفاعي وقدرته على تحويل استحواذاته إلى نقاط، ليقدم أفضل فتراته في اللقاء ويحسم الربع الثاني بفارق كبير 29-12، ويقلب تأخره إلى تقدم بفارق 15 نقطة مع نهاية الشوط الأول 52-37.

وحاول برشلونة تغيير صورة المباراة بعد الاستراحة، فرفع نسق أدائه الهجومي وضغط بحثاً عن تقليص الفارق، في وقت حافظ فيه دبي على توازنه ولم يسمح لمنافسه بتهديد أفضليته بصورة حقيقية.

ونجح الفريق الكاتالوني في حسم الربع الثالث 25-24 بعدما خطف نقطتين في الثواني الأخيرة، لكن المكسب الجزئي لم يكن كافياً لتغيير مسار المواجهة، إذ بقي دبي متقدماً بفارق 14 نقطة 76-62 قبل دخول الفترة الحاسمة.

ومنحت الأفضلية المريحة دبي فرصة إدارة الربع الأخير بثقة أكبر، فحافظ على هدوئه أمام محاولات برشلونة للعودة، وتحكم في نسق اللعب، مستفيداً من الفارق الذي صنعه في الربع الثاني، ليغلق الطريق أمام منافسه ويحسم المواجهة لمصلحته بنتيجة 94-87.

ورفع دبي بذلك رصيده إلى انتصارين من مباراتين في بداية مشواره باليوروليغ، بعدما كان قد افتتح مشاركته بفوز مثير على ريال مدريد 78-77 في الثواني الأخيرة، ليضرب بقوة أمام اثنين من أبرز أندية كرة السلة الأوروبية في أول جولتين.