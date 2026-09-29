منتخب الإمارات لبادل السيدات يسجّل انتصاره الأول في «آيتشي–ناغويا 2026»

حققت لاعبتا منتخب الإمارات للبادل، فاطمة الجناحي وعائشة العوضي، الفوز على الثنائي اللبناني ليليا مسايكي وماريا بريدي بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-3 و7-6، ضمن الدور الأول لمنافسات زوجي السيدات في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، لتواصلا مشوارهما في المنافسات.

وفي القوس والسهم، تأهلت عائشة آل علي من دور الـ1/24 لفردي السيدات بعد فوزها على جنيفر مايا دا كروز من تيمور الشرقية بنتيجة 6-0، قبل أن تودع المنافسات من دور الـ1/16 بخسارتها أمام هسين-تزو هسو من تايبيه الصينية بنتيجة 4-6. كما خسرت حصة العوضي أمام التايلاندية بونيكا جونجكرايجاك 5-6 في دور الـ1/24، فيما ودع خليفة الكعبي منافسات فردي الرجال من الدور ذاته بعد خسارته أمام الفلبيني جيرفين كولين نيجل جارسيا بنتيجة 2-6.

وفي الرماية، أنهى الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم منافسات التراب لفردي الرجال في المركز الـ21 برصيد 113 طبقاً، فيما حل يحيى المهيري في المركز الـ24 برصيد 112 طبقاً، ضمن منافسات الرماية في الدورة.

وفي الرياضات الإلكترونية، استهل منتخب الإمارات، المكوّن من أحمد السويدي، حارب المنذري، بطي المنصوري، خليفة الظاهري، فارس المزروعي، ومحمد المطروشي، منافسات المجموعة الأولى للعبة بالفوز على ماليزيا بنتيجة 1-0، قبل الخسارة أمام السعودية 0-1 وفيتنام 0-1 ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026».

وكانت الإمارات قد حققت ميداليتين في منافسات ألعاب القوى، عن طريق مريم كريم التي توجت بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز للسيدات بزمن 54.31 ثانية، مسجلةً رقماً قياسياً جديداً للألعاب بزمن قدره 54.31 ثانية وأفضل رقم عالمي لفئة تحت 20 سنة لعام 2026، وسليمان عبدالرحمن الذي أحرز الميدالية الفضية في سباق 400 متر للرجال بزمن 44.99 ثانية.

وفي برنامج الغد، تنطلق مشاركة منتخب الإمارات في منافسات الجولف، حيث يشارك في فردي الرجال كل من جوناثان سيلفراج، وريان أحمد، ووسام مولان، فيما يمثل منتخب السيدات كل من آسيا سليم، وانتصار ريتش، وجيمي كاميرو.

وفي البادل، يواصل الثنائي فاطمة الجناحي وعائشة العوضي مشوارهما في زوجي السيدات، حيث تلتقيان الثنائي الياباني ساكي تسوكاموتو وكاي توكوموتو، فيما يواجه الثنائي الإماراتي فارس الجناحي وعبدالله العبدالله نظيريهما الفلبينيين عبدالقاهر أليان ورايمارك جولفو بمنافسات زوجي الرجال.

حافظت الإمارات على المركز الخامس عربياً والـ24 مكرراً في الترتيب العام لدورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، برصيد ميداليتين، ذهبية وفضية، متساويةً مع سريلانكا.

وواصلت الصين تصدّر جدول الميداليات برصيد 247 ميدالية «140 ذهبية و60 فضية و47 برونزية»، تلتها اليابان بـ178 ميدالية «43 ذهبية و70 فضية و65 برونزية»، ثم كوريا الجنوبية بـ95 ميدالية «24 ذهبية و27 فضية و44 برونزية».

واحتفظت البحرين بالصدارة عربياً والمركز الثامن إجمالاً بـ15 ميدالية «9 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات»، وتقدمت الكويت إلى المركز الثاني عربياً والـ13 بالترتيب العام بـ9 ميداليات «4 ذهبيات وفضية و4 برونزيات»، تلتها قطر ثالثة عربياً والـ16 في جدول الترتيب بـ9 ميداليات موزعة بالتساوي بين الذهب والفضة والبرونز، ثم الأردن رابعاً عربياً بذهبية وفضية وبرونزية، والسعودية بالمركز الـ26 بفضيتين و5 برونزيات، والعراق في المركز الـ29 مكرراً بفضية وبرونزيتين. وتقاسم لبنان وسلطنة عُمان المركز الثامن عربياً والـ31 إجمالاً بفضية وبرونزية لكل منهما، فيما جاءت سوريا عاشرة عربياً والـ36 مكرراً ببرونزية واحدة.