بطولة الألعاب المدرسية الإماراتية تنطلق 20 أكتوبر.. و«الألعاب الجامعية» الاثنين المقبل

أعلن اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي عن انطلاق منافسات النسخة الخامسة من بطولة الألعاب المدرسية الإماراتية للعام الدراسي 2026 – 2027، في 20 أكتوبر المقبل، وذلك برعاية وزارة الرياضة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس دبي الرياضي، ومجلس الشارقة الرياضي، والاتحادات الرياضية الوطنية، وبالشراكة مع مجموعة «فيريرو الخليج»، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين من الجهات المحلية والتعليمية.

كما أعلن الاتحاد عن انطلاق الموسم الثالث من بطولة الألعاب الجامعية، الاثنين المقبل، برعاية وزارة الرياضة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز ممارسة الرياضة نمط حياة بين كافة الأوساط الطلابية واستمراراً لعملية اكتشاف المواهب الرياضية في المراحل العمرية المختلفة.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي: «تمثل الألعاب المدرسية الإماراتية والألعاب الجامعية منصتين وطنيتين لترسيخ الرياضة أسلوب حياة في البيئة التعليمية، وتطوير مهارات الطلبة في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، فالمدارس والجامعات تعد العصب الرئيسي لاكتشاف المواهب ورفد رياضة الإمارات بها. وقد حرصنا في النسخة الجديدة من الألعاب المدرسية الإماراتية على توسيع قاعدة المشاركة بإضافة رياضتي المصارعة وكرة السلة، انطلاقاً من إيماننا بأن الرياضة حق مكفول للجميع في منظومتنا الرياضية الوطنية، كما عملنا كذلك على توسيع نطاق المنافسات في الألعاب الجامعية لتشمل 7 رياضات فردية وجماعية».

وأضاف الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: «نعمل مع جميع شركائنا لتنمية منظومة اكتشاف المواهب بدءاً من مقاعد الدراسة، للانتقال بها إلى برامج الرعاية المتخصصة، عبر الاستعانة بأحدث التقنيات وبالتعاون مع فرق عمل متخصصة عالمية تحت إشراف وزارة الرياضة واللجان التابعة لها، لوضع تلك المواهب على مسارات التميز الرياضي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وسنواصل مع شركائنا تطوير البطولتين، بما يصب في الارتقاء بالبيئة الرياضية الوطنية وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031».

وحول الألعاب المدرسية الإماراتية، أكدت آمنة آل صالح، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم، أن بطولة الألعاب المدرسية الإماراتية تمثل استثماراً في قدرات الطلبة ومستقبل الرياضة الوطنية، وتجسّد دور المدرسة في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته البدنية والاجتماعية، مشيرة إلى أن المنافسات الرياضية تمنح الطلبة فرصاً لتعزيز الثقة بالنفس، وترسيخ قيم الانضباط والمثابرة والعمل الجماعي.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل بين برامج التربية البدنية والأنشطة الرياضية، وتنظيم البطولات المتخصصة، وتوفير المرافق والبيئة المدرسية الداعمة لمختلف اهتمامات الطلبة وقدراتهم، بما يسهم في ترسيخ عادات صحية مستدامة والارتقاء بجودة حياتهم. وأكدت أن التعاون مع الشركاء الوطنيين في تنظيم البطولة يعزّز أثر هذه الجهود، ويوسّع فرص المشاركة والتنافس بين المدارس، ويدعم إسهام المنظومة التعليمية في إعداد أجيال قادرة على الإنجاز في الميدان الرياضي.

3 مراحل للألعاب المدرسية الإماراتية تشمل التسجيل والتصفيات والنهائيات.. والختام في مايو 2027

أوضح اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي أن مرحلة التصفيات من بطولة الألعاب المدرسية الإماراتية ستنطلق في 20 أكتوبر المقبل، وذلك عقب الانتهاء من مرحلة التسجيل، ومن المتوقع أن تشهد البطولة في موسمها الجديد مشاركة واسعة من طلبة وطالبات المدارس الحكومية والخاصة من مختلف إمارات الدولة، في 15 رياضة متنوعة بعد إضافة رياضتين جديدتين هما: المصارعة وكرة السلة.

وتُقام البطولة عبر ثلاث مراحل رئيسية تشمل التسجيل، والتصفيات، ثم النهائيات، حيث تُنظَّم التصفيات لطلبة وطالبات المدارس المشاركة من إمارة الشارقة والإمارات الشمالية الأربع: عجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، فيما تجمع مرحلة النهائيات، الفائزين من هذه التصفيات إلى جانب المتأهلين من بطولتي «أبوظبي» و«دبي» المدرسية، وذلك للتنافس على لقب بطل الألعاب المدرسية الإماراتية على المستوى الوطني، في مختلف الرياضات.

وتفصيلاً، تم تقسيم منافسات التصفيات التأهيلية على مدار الفصول الدراسية الثلاثة بما يتوافق مع التقويم الأكاديمي المعتمد، وذلك على النحو التالي: تستمر منافسات الفصل الأول من 20 أكتوبر المقبل حتى 19 نوفمبر 2026، فيما تبدأ منافسات الفصل الثاني من 6 يناير 2027 وتستمر حتى 30 مارس 2027، على أن تتوقف المنافسات خلال الفترة من 4 فبراير حتى 11 مارس بالتزامن مع حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك. فيما تنطلق منافسات الفصل الثالث في 14 أبريل 2027 وتستمر حتى 10 مايو 2027، وتختتم البطولة بمنافسات النهائيات على المستوى الوطني وحفل تكريم الفائزين في 29 مايو 2027.

وتشمل الرياضات الـ 15 الفردية والجماعية التي تتضمنها منافسات البطولة: كرة القدم، وألعاب القوى، والقوس والسهم، والريشة الطائرة، والرماية بالليزر، وكرة الطاولة، وسباق الموانع، والشطرنج، والمبارزة، والجودو، والجوجيتسو، والتايكوندو، والسباحة، ولأول مرة: المصارعة وكرة السلة.

195 فريقاً في الألعاب الجامعية يتنافسون في 7 رياضات

إلى ذلك، تنطلق بطولة الألعاب الجامعية في موسمها الثالث للعام الدراسي 2026–2027 يوم الاثنين المقبل الموافق 5 أكتوبر 2026، بمشاركة 195 فريقاً يمثلون 50 جامعة من مختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة المشاركة وتنامي الاهتمام بالرياضة الجامعية ونموها المتواصل، على أن تُقام النهائيات في شهر أبريل 2027.

كما يشهد الموسم الحالي توسعاً في منافسات الألعاب الفردية والجماعية للذكور والإناث من خلال 7 رياضات، حيث تضم الألعاب الجماعية: كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، فيما تشمل الألعاب الفردية: سباق الموانع، والسباحة، وألعاب القوى، والدراجات الهوائية.

يُذكر أن اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي ينظم بطولتي الألعاب المدرسية الإماراتية والألعاب الجامعية سنوياً تحت مظلة وزارة الرياضة، وبالتعاون مع عدد من الجهات الاتحادية والمحلية، وذلك بمشاركة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في مختلف إمارات الدولة، بما يسهم في تعزيز التكامل بين القطاعين الرياضي والتعليمي، ويدعم تحقيق المستهدفات الرياضية الوطنية.