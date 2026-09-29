144 لاعباً من 24 دولة في بطولة "تحدي أبوظبي" الدولي للغولف

تنطلق الأربعاء بمشاركة 144 لاعباً من 24 دولة، منافسات بطولة تحدي أبوظبي الدولية للغولف، التي تعد واحدة من أهم محطات جولة هوتيل بلانر العالمية، وتتواصل منافساتها حتى يوم السبت المقبل في نادي العين للفروسية والرماية والغولف بمنطقة العين، وتقام البطولة بالشراكة مع اتحاد الإمارات للغولف، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وأكمل اللاعبون تحضيراتهم لضربة البداية وسط ترقب لواحدة من أقوى البطولات الدولية للمواهب الصاعدة، من 24 دولة مختلفة، وهي: الدنمارك، وإنجلترا، والسويد، وألمانيا، وجنوب أفريقيا، واسكتلندا، وهولندا، وفنلندا، وإسبانيا، وفرنسا، وأيرلندا، وويلز، وإيطاليا، والبرتغال، والنرويج، وأستراليا، وسويسرا، والولايات المتحدة، والتشيك، والأرجنتين، وبيرو، وأيسلندا، وسلوفاكيا ولاعبو الإمارات من المواطنين أحمد سكيك وأحمد المشرخ والمقيمين.

ويبلغ إجمالي الجوائز المالية بطولة تحدي أبوظبي للغولف، 350 ألف دولار أمريكي (نحو 1.285 مليون درهم)، وتعد هذه النسخة الرابعة من البطولة التي شهدت فوز البرتغالي ريكاردو جوفيا في عام 2023، والإنجليزي جاريك بورتيوس، المقيم في الدولة حالياً، في عام 2024، والإيطالي ريناتو باراتوري في عام 2025.

وتشكل بطولة تحدي أبوظبي، محطة حاسمة كونها آخر بطولات الموسم المؤهلة إلى البطولتين الختاميتين لـ "السباق إلى مايوركا"، والمقرر إقامتهما في الصين، إذ يتأهل أصحاب المراكز الـ 68 الأوائل فقط في التصنيف عقب اختتام منافسات البطولة في العين، ويلي ذلك النهائي الكبير في جزيرة مايوركا الإسبانية.

وتتاح للجماهير فرصة متابعة المنافسات مجاناً طوال أيام البطولة، مع تشجيع الزوار على الاستفادة من زيارتهم لاستكشاف منطقة العين، التي اختيرت عاصمة للسياحة العربية لعام 2026.