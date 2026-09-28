العداءة مريم كريم تهدي الإمارات ذهبية تاريخية في «آيتشي – ناغويا 2026»

أحرزت العداءة مريم كريم أول ميدالية ذهبية للإمارات في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي – ناغويا 2026»، بعد تتويجها بلقب سباق 400 متر حواجز للسيدات، مسجلة رقماً قياسياً جديداً للألعاب بزمن قدره 54.31 ثانية، وأفضل رقم عالمي لفئة تحت 20 سنة لعام 2026، لتكتب إنجازاً تاريخياً للرياضة الإماراتية.

وقدمت مريم أداء مميزاً، وأنهت السباق في الصدارة بفارق 0.27 ثانية عن الكازاخستانية زيمس، التي أحرزت الميدالية الفضية بزمن 54.58 ثانية، فيما نالت الهندية رامراج الميدالية البرونزية بزمن 54.75 ثانية، وسجلت كل منهما أفضل زمن شخصي لها.

بهذه الذهبية ارتفع رصيد الإمارات إلى ميداليتين، بعدما حصد سليمان عبدالرحمن فضية سباق 400 متر، لتتقدم الإمارات ستة مراكز، وتصل للمركز الـ24 في الترتيب العام، والخامس عربياً.

شهد سباق 400 متر حواجز فارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الإماراتية، واللواء الدكتور محمد عبدالله المر، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وجميلة عبدالرحمن، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، حيث حرصوا على متابعة السباق ومؤازرة لاعبي المنتخب خلال المنافسات.

من جهته رفع اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققته مريم كريم بتتويجها بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز للسيدات، وبإهدائها الإمارات أول ذهبية في الدورة.

وقال اللواء محمد المر: «نفخر بما حققته مريم كريم من إنجاز استثنائي، فلم تكتفِ بإهداء الإمارات أول ذهبية لها في الدورة، بل سجلت رقماً قياسياً جديداً للألعاب بزمن 54.31 ثانية، إلى جانب تحقيق أفضل رقم عالمي لفئة تحت 20 سنة لعام 2026، وهي لا تزال في الثامنة عشرة من عمرها، بما يؤكد أننا أمام موهبة إماراتية واعدة تمتلك مقومات المنافسة في أعلى المستويات العالمية».

وأضاف: «هذا الإنجاز ثمرة للدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة الإماراتية من قيادتنا الرشيدة، ويعكس نجاح الاستثمار في المواهب الوطنية والعمل المتواصل لتطوير ألعاب القوى الإماراتية، وما تحقق اليوم يعزز طموحاتنا للمضي قدماً نحو المنافسة على منصات التتويج في بطولات العالم والدورات الأولمبية».

واختتم رئيس الاتحاد بتوجيه التهنئة إلى مريم كريم والجهازين الفني والإداري وأسرتها، وكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن هذه الذهبية التاريخية والرقم المميز الذي حققته يمثلان دافعاً لمواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات، ورفع علم دولة الإمارات عالياً في أكبر المحافل الرياضية الدولية.

كما تأهلت جمانة النجار إلى دور الـ16 في منافسات فردي القوس المركب للسيدات، بعد فوزها على الأفغانية فاطمة سادات صدر بنتيجة 140–137، قبل أن تختتم مشاركتها أمام الكورية الجنوبية بارك جونغيون بنتيجة 140–148، وفي دور الـ16 أيضاً قدمت آمنة العوضي مستوى مميزاً أمام الماليزية فاتن نورفاتحة مات صالح، في مواجهة حُسمت بفارق نقطة واحدة لصالح اللاعبة الماليزية بنتيجة 144–143.

وفي منافسات فردي القوس المركب للرجال اختتم سلطان المنهالي مشاركته في دور الـ32، عقب خسارته أمام الصيني ليو جينيي بنتيجة 139–148، فيما اختتم عبدالله المنصوري مشاركته في الدور ذاته أمام الكوري الجنوبي تشوي يونغهي بنتيجة 141–147.

ورفع الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم رصيده إلى 95 طبقاً من أربع جولات في اليوم الثاني من تصفيات التراب للرجال، فيما بلغ رصيد يحيى سهيل المهيري 90 طبقاً. وتُستكمل التصفيات غداً، على أن تقام المنافسات النهائية في اليوم نفسه.

واختتمت لاعبتا منتخبنا الوطني للبادل فاطمة شهدور ومريم الهاشمي، مشاركتهما في منافسات زوجي السيدات، عقب خسارتهما أمام الثنائي الإيراني في الدور الأول بمجموعتين دون رد، بواقع 6–7 و3–6.

واحتلت ضحى البشر المركز الثامن في الترتيب العام للفئة الأولمبية «إلكا 6» للسيدات بعد سباقين ضمن مرحلة تجميع النقاط برصيد 17 نقطة، فيما حلّ سلطان العويس في المركز التاسع بالترتيب العام للفئة الأولمبية «إلكا 7» للرجال بعد سباقين في المرحلة ذاتها برصيد 20 نقطة.

على جانب آخر تابع فارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الإماراتية، والدكتور ناصر التميمي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية، وعبدالمحسن فهد الدوسري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الإماراتية، تدريبات منتخبنا الوطني للجودو، استعداداً للمشاركة في منافسات الدورة.

واطمأن الوفد خلال الزيارة على سير التدريبات وجاهزية اللاعبين، واطلع على أبرز محطات البرنامج الإعدادي للمنتخب، الذي تضمن في مرحلته الأخيرة معسكراً تدريبياً استضافته جامعة توكاي اليابانية، في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين الاتحاد والجامعة، وترجمة للشراكة الاستراتيجية المستدامة بين الجانبين، بما يسهم في تطوير رياضة الجودو في دولة الإمارات، وعلى مستوى المنطقة.

ويشارك منتخبنا الوطني للجودو في منافسات الدورة خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبل بأربعة لاعبين، هم: نجاد كازبيك في وزن تحت 73 كجم، وجورجي الباكيف في وزن تحت 81 كجم، ومحمد مراد جاد في وزن تحت 90 كجم، ومحمد عمر معروف في وزن فوق 100 كجم.

تواصل منتخبات الإمارات، الثلاثاء، مشاركتها في الدورة، حيث يواجه منتخب الرياضات الإلكترونية منتخبات ماليزيا والسعودية وفيتنام ضمن المجموعة الأولى لمنافسات «League of Legends»، فيما يخوض خليفة الكعبي وعائشة آل علي وحصة العوضي الأدوار الإقصائية لفردي القوس الأولمبي.

وفي الرماية يستكمل الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم ويحيى سهيل المهيري تصفيات التراب لفردي الرجال، بينما يلتقي منتخب البادل، ممثلاً بفاطمة الجناحي وعائشة العوضي، نظيره اللبناني ضمن الدور الأول لزوجي السيدات.