منتخب الرجبي يتوجه إلى ناغويا استعداداً للألعاب الآسيوية



يتوجه، اليوم الاثنين، منتخبنا الوطني للرجبي إلى مدينة ناغويا اليابانية، استعداداً للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في اليابان، وذلك عقب ختام معسكره الإعدادي في هونغ كونغ، والذي استمر خمسة أيام، ضمن المرحلة الأخيرة من تحضيراته للاستحقاق الآسيوي.

وأقام المنتخب معسكره في معهد هونغ كونغ الرياضي، حيث حرص محمد سلطان الزعابي، أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي، على زيارة البعثة خلال المعسكر، يرافقه سعود عبد الله النعيمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والالتقاء باللاعبين والجهازين الفني والإداري.



وحث الزعابي والنعيمي اللاعبين على تقديم أداء مشرف، وبذل أقصى جهد خلال المنافسات، والاستفادة من التحضيرات السابقة لتحقيق نتائج مميزة، ورفع راية الإمارات عالياً في المحفل الآسيوي.



وأكد محمد الزعابي أن المنتخب وصل إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية قبل خوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية، مشيراً إلى أن معسكر هونغ كونغ شكل محطة مهمة في البرنامج الإعدادي.



وقال: «حرصنا خلال الفترة الماضية على توفير أفضل الظروف للمنتخب، من خلال برنامج إعداد متكامل بدأ في دبي، واستكمل بمعسكر هونغ كونغ، بهدف الوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية البدنية والفنية قبل المشاركة في الدورة، كما كانت زيارة المنتخب فرصة للوقوف على استعدادات اللاعبين والجهازين الفني والإداري، والاستماع إليهم، والتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة».



وأضاف: «لدينا مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة، إلى جانب عناصر جديدة انضمت إلى صفوف المنتخب، ونسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الانسجام بينهم، ونثق بأن الجهاز الفني بقيادة جاك بينادي عمل بصورة جيدة، خلال الفترة الماضية للوصول إلى التشكيلة والخيارات المناسبة للمنافسات».



وتابع: «ندرك أن المنافسات الآسيوية تتطلب تركيزاً كبيراً، والتعامل مع كل مباراة وفق ظروفها، ولذلك ننتظر من اللاعبين أن يقدموا أفضل ما لديهم، وأن يتحلوا بالروح القتالية والانضباط والالتزام بالتعليمات الفنية، وأن يعكسوا الصورة المشرفة للرجبي الإماراتي».



وأشار الزعابي إلى أن المشاركة في الدورة تمثل مسؤولية كبيرة، والهدف هو الظهور بالمستوى الذي يعكس التطور، الذي شهدته اللعبة في الإمارات خلال السنوات الماضية، ونتمنى أن يوفق المنتخب في مبارياته أمام سنغافورة والفلبين وسريلانكا، وأن يستفيد من كل مباراة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، وأن يرفع اللاعبون راية الإمارات عالياً، ويؤكدوا أن المنتخب قادر على المنافسة، وتقديم مستويات تليق باسم الدولة.



يشارك منتخب الإمارات في منافسات الدور الأول ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات سريلانكا وسنغافورة والفلبين، حيث يستهل مشواره بمواجهة سنغافورة يوم 1 أكتوبر المقبل، قبل أن يلتقي الفلبين في اليوم نفسه، فيما يختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة سريلانكا يوم 2، على أن تقام الأدوار النهائية يوم 3 من الشهر نفسه.



كان المنتخب قد بدأ تحضيراته على ملاعب «ذا سيفنز» في دبي، بقيادة المدرب البريطاني جاك بينادي، ومعه مساعده يوسف شاكر، إلى جانب أعضاء الجهازين الفني والإداري، حيث ركزت المرحلة الأولى من الإعداد على رفع معدلات اللياقة البدنية، وتعزيز الجاهزية الفنية، وتحقيق المزيد من الانسجام بين اللاعبين.



وشهدت صفوف المنتخب خلال الفترة الماضية انضمام عدد من اللاعبين الجدد، من بينهم مارتن وتوم وفين وخليفة المفلحي وجيرارد، في إطار جهود الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق، وتوفير خيارات إضافية قبل المشاركة في الدورة، كما شهدت التدريبات عودة ساكي وروبرت بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة، بما يعزز الخيارات الفنية قبل انطلاق المنافسات.



ويتطلع المنتخب إلى ترجمة مرحلة الإعداد إلى مستويات قوية خلال المنافسات، وتقديم حضور مشرف، يعكس تطور رياضة الرجبي الإماراتية في المحفل الآسيوي.