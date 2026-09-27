لاعبتنا مريم كريم إلى نهائي 400 متر حواجز بآسياد «آيتشي–ناغويا 2026»

تأهلت لاعبة منتخب الإمارات لألعاب القوى، مريم كريم، إلى نهائي سباق 400 متر حواجز للسيدات، ضمن دورة الألعاب الآسيوية العشرين «آيتشي–ناغويا 2026»، بعدما تصدرت مجموعتها والترتيب العام للتصفيات، اليوم الأحد، بزمن قدره 55.14 ثانية، مسجلة أفضل رقم شخصي لها. وكانت الإمارات قد افتتحت حصادها من الميداليات في الدورة عن طريق سليمان عبدالرحمن، الذي توّج بالميدالية الفضية في نهائي سباق 400 متر للرجال، مسجلاً زمناً قدره 44.99 ثانية.

على هامش منافسات ألعاب القوى، اليوم الأحد، جرت مراسم تتويج سليمان عبدالرحمن بالميدالية الفضية التي أحرزها، أمس، في سباق 400 متر للرجال، ليرتدي أولى ميداليات الإمارات في دورة «آيتشي–ناغويا 2026» بعد الأداء المميز الذي قدمه في النهائي.

كما أنهى الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم اليوم الأول من تصفيات رماية التراب للرجال في المركز الخامس برصيد 48 طبقاً من أصل 50، بعدما أصاب 24 طبقاً في كل من الجولتين، فيما جاء يحيى سهيل المهيري في المركز الـ26 برصيد 44 طبقاً، بواقع 23 طبقاً في الجولة الأولى و21 في الثانية، على أن تُستكمل التصفيات غداً.

وحلّت بيانكا شوتز في المركز الـ12 بنهائي فردي الاستعراض الحر في الترويض، محققة نسبة 70.930% على صهوة «لو غراند آيدن إتش بي»، فيما جاء علي خلفان الجهوري في المركز الـ13 بنسبة 68.945% على صهوة «لوتس إس».

وشكّل تأهل شوتز والجهوري إلى نهائي الفردي محطة جديدة للترويض الإماراتي، بعدما أصبحا أول فارسين إماراتيين يتأهلان معاً إلى نهائي الفري ستايل للفردي في نسخة واحدة من دورة الألعاب الآسيوية.

في القوس والسهم فاز منتخب الإمارات للزوجي المختلط في القوس الأولمبي على نيبال بنتيجة 6-2، قبل أن يختتم مشاركته في دور الـ16 أمام الهند بنتيجة 0-6.

في الدور ذاته خسر منتخب الرجال في القوس المركب أمام الهند بنتيجة 215-235، ومنتخب السيدات أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 225-234، فيما خسر الزوجي المختلط في القوس المركب أمام الصين بفارق ثلاث نقاط بنتيجة 150-153، ومنتخب السيدات في القوس الأولمبي أمام الصين تايبيه بنتيجة 0-6.

من جهتها، أكدت جمانة النجار، لاعبة منتخب الإمارات للقوس والسهم، رضاها عن النتيجة التي حققتها، مشيرة إلى أنها جاءت قريبة من الهدف الذي وضعته قبل المنافسة، ومعربة عن سعادتها بتحقيق أفضل رقم شخصي لها في بطولة بهذا المستوى.

وأوضحت جمانة النجار، أن بداية المنافسة كانت أصعب مراحل مشاركتها، في ظل ارتفاع مستوى التوتر خلال الجولة الأولى، لافتة إلى أنها حرصت على التركيز على الأداء الفني والتكنيك، وتحفيز نفسها والمحافظة على الثقة خلال المنافسة.

كما اختتم منتخب الإمارات للمبارزة مشاركته في مسابقة سيف المبارزة «الإيبيه» لفرق الرجال، عقب خسارته أمام هونغ كونغ، الصين بنتيجة 36-45 في دور الـ16.

وأكد صالح البلوشي، لاعب منتخب الإمارات للمبارزة، أن مشاركته في منافسات الفردي والفرق ضمن الدورة مثلت تجربة مهمة في مسيرته، لما وفرته من احتكاك مباشر مع مستويات آسيوية متنوعة واكتساب المزيد من الخبرة على المستويين الفني والذهني.

وأوضح البلوشي، أن منافسات الفردي منحته فرصة أكبر للتعرف إلى أجواء البطولة وأساليب المنافسين وتطبيق ما تدرب عليه، إلى جانب الوقوف على الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التطوير خلال المرحلة المقبلة.

على جانب آخر تتواصل، غداً الاثنين، مشاركات منتخبات الإمارات في عدد من الرياضات، حيث تخوض مريم كريم نهائي سباق 400 متر حواجز للسيدات ضمن منافسات ألعاب القوى، بعد تصدرها الترتيب العام للتصفيات وتسجيلها أفضل رقم شخصي لها بزمن 55.14 ثانية.

ويستكمل الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم ويحيى سهيل المهيري، مشاركتهما في الجولة التأهيلية الثانية لمنافسات التراب للرجال، بعد ختام اليوم الأول من التصفيات، فيما تستهل فاطمة بن شهدور ومريم الهاشمي مشاركتهما في منافسات زوجي السيدات برياضة البادل ضمن الدور الأول.

وفي القوس والسهم يخوض عبدالله المنصوري دور الـ16 في فردي القوس المركب للرجال، فيما يشارك سلطان المنهالي في الدور ذاته، وفي فردي القوس المركب للسيدات، تواصل جمانة النجار وآمنة العوضي مشاركتهما في الأدوار الإقصائية.

كما يشارك كلّ من عبدالله الزبيدي ومروة الحمادي في الشراع الحديث، في منافسات فئة «إلكا 4»، بعد تأجيل المنافسات التي كانت مقررة اليوم بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية.