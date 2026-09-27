الفيكتوري يكمل جاهزيته لجائزة شنغهاي في بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة

دبي: أكمل فريق الفيكتوري استعداداته للمشاركة في جائزة شنغهاي الكبرى، الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة «F1H2O»، التي تستضيفها المدينة الصينية خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر المقبل، وسط طموحات كبيرة بمواصلة المنافسة القوية على صدارة البطولة والدفاع عن الفوز المزدوج بلقبي الفرق والسائقين في الموسم الماضي.

وأنهى الفريق برنامجه التحضيري للجولة، والذي تضمن سلسلة من التدريبات والاستعدادات الفنية، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية مع التوجه إلى الصين، حيث عمل الجهاز الفني على مراجعة مختلف الجوانب المتعلقة بالزوارق والتجهيزات الفنية، إلى جانب الاستعدادات الخاصة بخوض المنافسات في شنغهاي.

ويدخل الفيكتوري الجولة الصينية وهو في قلب المنافسة على لقبي السائقين والفرق، حيث يتصدر نجم الفريق الأميركي شون تورينتي الترتيب العام لبطولة السائقين برصيد 40 نقطة، فيما يحتل الفيكتوري المركز الثاني في ترتيب بطولة الفرق برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر، ما يضاعف من أهمية جائزة شنغهاي في مسيرة الفريق نحو المنافسة على ألقاب الموسم.

وتنطلق الإجراءات الرسمية للجولة يوم 3 أكتوبر مع افتتاح منطقة الفرق وإجراءات التسجيل والفحص الفني، فيما تبدأ المنافسات على المياه يوم 4 أكتوبر من خلال التجارب الحرة والتصفيات وسباقات السرعة، على أن يقام السباق الرئيسي لجائزة شنغهاي الكبرى يوم 5 أكتوبر.

وأكد محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن فريق الفيكتوري يتوجه إلى شنغهاي بمعنويات مرتفعة وجاهزية كاملة، وبما يعكس حجم العمل الذي يقوم به الجهازان الفني والإداري، والطموح الكبير لمواصلة المنافسة على الصدارة، وقال: أكمل الفريق استعداداته لجائزة شنغهاي، وهناك عمل كبير تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أجل الوصول إلى الجولة بأفضل جاهزية ممكنة، ندرك قوة المنافسة وأهمية كل نقطة في هذه المرحلة من البطولة، خصوصاً مع تقارب المراكز في الترتيب العام، لكن ثقتنا كبيرة بالفريق وقدرته على تقديم المستوى الذي يليق باسم الفيكتوري ومكانة الرياضات البحرية الإماراتية.

وأضاف: وجود شون تورينتي في صدارة ترتيب السائقين، واستمرار الفيكتوري في المنافسة المباشرة على صدارة بطولة الفرق، يمنحنا دافعاً إضافياً، وفي الوقت نفسه يضع علينا مسؤولية كبيرة للمحافظة على التركيز والعمل بأعلى درجات الاحترافية، وهدفنا هو تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في شنغهاي وتعزيز موقعنا في سباق المنافسة على بطولة العالم.

ووجّه حارب الشكر إلى الشركاء والرعاة الذين يواصلون دعم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفريق الفيكتوري، مؤكداً أن الشراكات الناجحة تمثل عنصراً مهماً في دعم مسيرة الفريق وحضوره في كبرى البطولات العالمية، وقال: نثمّن عالياً دعم جميع شركائنا ورعاتنا، الذين يشكلون جزءاً أساسياً من مسيرة نجاح النادي وفريق الفيكتوري، ونعتز بالعلاقات التي تجمعنا معهم وبثقتهم المستمرة في الفريق ومشروعه الرياضي، وأبرزهم نونسيير للساعات، الشريك الرسمي للتوقيت لسباقات وفعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفريق الفيكتوري.

من جانبه، أكد شون تورينتي، قائد زورق الفيكتوري رقم 1، جاهزيته لخوض تحدي جائزة شنغهاي، مشيراً إلى أن الفريق عمل بصورة مكثفة خلال الفترة الماضية للوصول إلى الجولة بأفضل مستوى فني وبدني ممكن، وقال تورينتي: «نتطلع إلى جائزة شنغهاي بثقة كبيرة، قمنا بعمل جيد خلال فترة الاستعداد، والفريق بأكمله يعمل بروح واحدة من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة، نعرف أن المنافسة ستكون قوية وأن التفاصيل الصغيرة يمكن أن تصنع الفارق في بطولة بهذا المستوى، لذلك سيكون التركيز مهماً منذ التجارب الأولى وحتى السباق الرئيسي.

وأضاف: هدفنا هو تقديم أفضل أداء ممكن وحصد أكبر عدد من النقاط، الموسم لا يزال يتطلب الكثير من العمل، وسنخوض كل جولة بعقلية المنافسة والتركيز على ما يمكننا التحكم فيه، لدينا فريق قوي وخبرة كبيرة، وسنبذل كل ما لدينا من أجل الفيكتوري.