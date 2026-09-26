ألعاب القوى تهدي الإمارات أولى ميدالياتها في «آسياد آيتشي–ناغويا»



افتتحت الإمارات رصيدها من الميداليات في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، بعدما توج لاعب منتخبنا الوطني سليمان عبدالرحمن بالميدالية الفضية في نهائي سباق 400 متر للرجال، مسجلاً زمناً قدره 44.99 ثانية، بفارق 0.09 ثانية فقط عن التايلاندي جوشوا أتكينسون، صاحب الميدالية الذهبية بزمن 44.90 ثانية، فيما سجل إيمانويل باميديلي 45.97 ثانية في النهائي.

وسجلت أمينات قمر الدين 23.61 ثانية في تصفيات سباق 200 متر للسيدات، فيما حقق عبد القدوس علي 21.05 ثانية في نصف نهائي سباق 200 متر للرجال، بعد تأهله من التصفيات بزمن 21.07 ثانية.

وشهد نهائي سباق 400 متر اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، ونورة الجسمي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية، وفارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الإماراتية، وجميلة عبد الرحمن، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، حيث تابعوا السباق وساندوا لاعبي المنتخب الوطني.

ورفع اللواء الدكتور محمد عبد الله المر أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات، بمناسبة تحقيق أول ميدالية للإمارات في الدورة، كما هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، مثمناً الدعم والاهتمام اللذين تحظى بهما الرياضة الإماراتية والمنتخبات الوطنية، بما يشكل دافعاً لمواصلة تحقيق الإنجازات.

وقال اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، إن افتتاح ألعاب القوى لرصيد الإمارات من الميداليات يمثل إنجازاً مهماً، مؤكداً أن الفضية جاءت «بطعم الذهب» في ظل قوة المنافسة والفارق الزمني البسيط عن المركز الأول، مشيداً بالأداء الذي قدمه سليمان عبد الرحمن.

وأضاف أن قيمة الإنجاز تتضاعف لكون سليمان لا يزال ضمن فئة الشباب تحت 20 عاماً، وكان قد توج خلال العام الجاري بذهبية سباق 400 متر في بطولة آسيا تحت 20 عاماً في هونغ كونغ بزمن 44.85 ثانية، محققاً رقماً قياسياً للبطولة، وأول عداء في تاريخها يكسر حاجز 45 ثانية.

وأكد أن النتائج التي يحققها اللاعبون الشباب تعزز الثقة بمستقبل ألعاب القوى الإماراتية، مشيراً إلى أن الاستثمار في المواهب الشابة يمثل الأساس لبناء جيل قادر على المنافسة قارياً ودولياً، وأن الاتحاد سيواصل العمل للوصول إلى إنجازات أكبر ورفع علم الدولة على منصات التتويج.

وفي منافسات الفروسية، تأهل علي خلفان الجهوري وبيانكا شوتز إلى نهائي فردي الترويض، بعد حلولهما ضمن أفضل 15 ثنائياً في مجموع جولتي التصفيات، حيث سجل الجهوري مع الجواد Lotus-S نسبة 65.706% ليبلغ المجموع 132.736 نقطة، فيما سجلت بيانكا شوتز مع Le Grand Ayden HB نسبة 66.059% بمجموع 132.706 نقطة.

وسجل محمد جاسم السركال مع Zen Liquidity نسبة 63.470% بمجموع 127.235 نقطة، فيما حققت ناتالي لانكستر مع Tesla DXB نسبة 61.824% بمجموع 122.648 نقطة.

ويخوض الجهوري وشوتز نهائي فردي الترويض «الفري ستايل على الموسيقى»، بعدما أصبحا أول فارسين إماراتيين يتأهلان معاً إلى نهائي الفري ستايل للفردي في نسخة واحدة من دورة الألعاب الآسيوية.

وفي منافسات القوس والسهم، سجل خليفة الكعبي 643 نقطة في تصفيات القوس الأولمبي لفردي الرجال، فيما سجلت عائشة آل علي 624 نقطة، وحصة العوضي 600 نقطة، وهدى آل علي 539 نقطة في منافسات فردي السيدات، وبلغ مجموع منتخب السيدات في منافسات الفرق 1763 نقطة.

وفي القوس المركب للسيدات، سجلت آمنة العوضي 691 نقطة، وجمانة النجار 675 نقطة، وميثاء النعيمي 626 نقطة، ليبلغ مجموع المنتخب 1992 نقطة، فيما سجل عبد الله المنصوري 668 نقطة، وسلطان المنهالي 665 نقطة، ويوسف الحوسني 645 نقطة، ليبلغ مجموع منتخب الرجال 1978 نقطة.

وفي منافسات الفرق المختلطة، سجل ثنائي القوس المركب آمنة العوضي وعبد الله المنصوري 1359 نقطة، فيما حقق ثنائي القوس الأولمبي خليفة الكعبي وعائشة آل علي 1267 نقطة.

وتابع فارس محمد المطوّع، والدكتور ناصر التميمي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية، وعبد المحسن فهد الدوسري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الإماراتية، منافسات منتخب الإمارات للترويض، كما زار الوفد معسكر منتخب قفز الحواجز، واطلع على جاهزية الفرسان والخيل، مؤكداً دعم اللجنة الأولمبية الإماراتية للمنتخبات الوطنية في الدورة.

وعلى صعيد جدول الميداليات، واصلت الصين الصدارة برصيد 173 ميدالية (106 ذهبيات و40 فضية و27 برونزية)، تلتها اليابان بـ125 ميدالية (31 ذهبية و47 فضية و47 برونزية)، ثم كوريا الجنوبية بـ72 ميدالية (15 ذهبية و21 فضية و36 برونزية).

وتشهد منافسات الأحد مشاركة إماراتية في عدة ألعاب، حيث تنطلق تصفيات التراب للرماية بمشاركة الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم ويحيى سهيل المهيري، فيما تخوض مريم كريم التصفيات التأهيلية لسباق 400 متر حواجز للسيدات.

وفي المبارزة، يشارك منتخب الإمارات في منافسات الإيبيه لفرق الرجال، فيما يخوض علي خلفان الجهوري وبيانكا شوتز نهائي فردي الترويض «الفري ستايل». كما يشارك عبد الله الزبيدي ومروة الحمادي في منافسات الشراع الحديث لفئة «إلكا 4».

وفي القوس والسهم، يلتقي منتخب الرجال للقوس المركب مع الهند في دور الـ16، فيما يواجه منتخب السيدات نظيره الكوري الجنوبي، ويخوض ثنائي القوس المركب المختلط آمنة العوضي وعبد الله المنصوري مواجهة الصين، بينما يشارك خليفة الكعبي وعائشة آل علي في منافسات القوس الأولمبي المختلط.