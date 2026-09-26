بطولة الشارقة لأساتذة الشطرنج تحصد الجائزة البرونزية لأفضل بطولة مفتوحة

نالت بطولة الشارقة للأساتذة التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الجائزة البرونزية ضمن فئة «أفضل بطولة مفتوحة» في النسخة الأولى من جوائز التميز للاتحاد الدولي للشطرنج «FIDE Excellence Awards».

تسلم الجائزة تريم مطر تريم رئيس مجلس إدارة النادي خلال حفل ختام الاتحاد الدولي للشطرنج الذي أقيم مساء أمس في مدينة سمرقند الأوزبكية بالتزامن مع أولمبياد الشطرنج 2026 بحضور عبدالله مراد المازمي، عضو مجلس إدارة النادي ومدير البطولة.

وجاءت بطولة الشارقة للأساتذة ضمن القائمة النهائية للمرشحين في فئة «أفضل بطولة مفتوحة» إلى جانب عدد من أبرز البطولات الدولية قبل أن تحصد الجائزة البرونزية في النسخة الأولى من جوائز التميز.

وتقام بطولة الشارقة للأساتذة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ووصلت هذا العام إلى نسختها الثامنة ونجحت خلال مسيرتها في استقطاب نخبة من لاعبي الشطرنج من مختلف دول العالم، وتعزيز حضور الشارقة على خريطة الشطرنج الدولية.

وتُعد جوائز «FIDE Excellence Awards» مبادرة جديدة من الاتحاد الدولي للشطرنج لتكريم التميز في مختلف مجالات اللعبة، وتشمل البطولات والاتحادات والفرق والمبادرات وصناع المحتوى إلى جانب اللاعبين وتقام كل عامين بالتزامن مع أولمبياد الشطرنج وتغطي النسخة الأولى من الجوائز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة من سبتمبر 2024 وحتى أغسطس 2026.

وثمّن تريم مطر تريم دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المتواصل للرياضة والرياضيين والذي كان أساساً لما تحقق من إنجازات، مؤكداً أن ما وصلنا إليه اليوم ما كان ليتحقق لولا دعم سموه ورعايته، مهنئاً سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة على تحقيق هذا الإنجاز، وموجهاً شكره للشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي الذي كان له دور مهم في تطوير البطولة ودعم مسيرتها خلال السنوات الماضية إلى جانب جهوده في الارتقاء بعمل النادي وبرامجه.

وقال: لقد حرصنا على تطوير بطولة الشارقة للأساتذة، التي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة منذ انطلاقها والارتقاء بمستواها حتى أصبحت ضمن البطولات المفتوحة البارزة على الساحة الدولية، والحصول على الجائزة البرونزية في النسخة الأولى من جوائز التميز للاتحاد الدولي للشطرنج يمثل تقديراً مهماً لهذا العمل المتواصل.

وقال عبدالله مراد المازمي: الحصول على الجائزة البرونزية يمثل تقديراً مهماً لفريق العمل الذي يقف خلف البطولة، ويؤكد أن الجهود التنظيمية والفنية التي بذلت على مدار السنوات الماضية أصبحت محل تقدير على المستوى الدولي.