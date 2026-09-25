20 لاعباً ولاعبة يمثلون جودو الإمارات في «عربية الكويت»

أعلن مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، اعتماد مشاركة 20 لاعباً ولاعبة من فئتي الناشئين والشباب، في البطولة العربية المفتوحة بالكويت خلال الفترة من 4 إلى 9 أكتوبر المقبل.

وأوضح الاتحاد في بيان له أن القائمة تتألف من محمد أحمد قنبر، وبطي الهاشمي، وصقر العتيبي، وحمدان حسن عبيد، ومحمد ماجد الشامسي، وسيف سالم الحمادي، ومسعود المسماري، وأنس اليماحي، ويوسف العوض، ومانع جمعة الزعابي، وراشد محمد، وحميد سعيد الشامسي، وعبد الرحمن غانيف، ونوف سعيد، وعائشة المزروعي، وحصة الزعابي، وحور يوسف، وميرة أحمد، وندى راشد، وسارة جوهر.

وأشار إلى أن البعثة سيرأسها محمد جاسم، الأمين العام، وتضم أيضاً عيسى بن هويدن، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الأندية والأكاديميات إدارياً، وريان خالد إدارية، والمدربة غانية سياشي، والمدرب العام الأوزبكي شرف الدين لطف الله، والمدرب إسلام القزاز.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، استمرار تنفيذ البرامج التي اعتمدها مجلس الإدارة لمنتخبات الفئات العمرية، انطلاقاً من البطولة العربية المقبلة، بعد مراحل عدة من الاستعدادات المكثفة محلياً وخارجياً خلال الفترة الماضية.