سلغادو لـ«البيان»: نموذج دبي للسلة يجب تطبيقه في كرة القدم





كشف الإسباني ميشيل سلغادو، النجم السابق لريال مدريد، أن قلبه كان «منقسماً بالتساوي» خلال المواجهة المثيرة التي حسمها نادي دبي لكرة السلة أمام الفريق الإسباني 78-77، مشيداً في الوقت نفسه بالمشروع الذي يقوده دبي، ومعتبراً إياه «نموذجاً يحتذى به».

وقال سلغادو في تصريحات لـ«البيان»، رداً على سؤال بشأن الفريق الذي كان يشجعه خلال المباراة: «بالنسبة لي كانت النسبة 50-50. قلبي كان منقسماً».

وأضاف مازحاً: «قلت لريال مدريد: لقد فزتم بكأس السوبر في أبوظبي، أليس كذلك؟ لا تحتاجون إلى الفوز مجدداً. دعوا الفوز هذه المرة لدبي، وهذا ما حدث».

وتابع: «كنت منقسماً بين الفريقين، لكن ريال مدريد توج بكأس السوبر في أبوظبي قبل نحو أسبوع، لذلك من الجيد أن يفوز دبي الآن».

وأشاد سلغادو بالتطور الذي يشهده نادي دبي لكرة السلة، مؤكداً أن العمل الذي يقوم به يتجاوز حدود اللعبة نفسها ويشكل إضافة للمشهد الرياضي في دبي.

وقال: «بالنسبة لي، ما يقومون به مذهل. سبق أن قلت إن ما يحدث مهم للمدينة وللرياضة. أنا رجل كرة قدم ورياضة، لكن عليّ الاعتراف بأن العمل الذي يقوم به نادي دبي لكرة السلة رائع».

وأضاف نجم ريال مدريد السابق: «إنه نموذج يحتذى به، وأعتقد أنه يتعين علينا محاولة القيام بالشيء نفسه في كرة القدم. أحب العمل الذي يقومون به، وأرفع لهم القبعة».

وفي حديثه عن ريال مدريد مع جوزيه مورينيو، دعا سلغادو إلى عدم التسرع في الحكم على المرحلة الجديدة، مؤكداً أن المدرب يحتاج إلى الوقت للتأقلم مع النادي واللاعبين والأجواء المحيطة بالفريق.

وقال: «علينا الانتظار، أعتقد أنه لا يزال من المبكر الحكم. إنه مدرب يتمتع بخبرة كبيرة ويحتاج إلى الوقت، خصوصاً بعد عودته إلى النادي بعد سنوات طويلة».

وأضاف: «يحتاج إلى التعرف إلى اللاعبين وإلى الأجواء المحيطة بريال مدريد، لكنني أثق به، فهو مدرب من الطراز الرفيع، ولذلك علينا فقط أن نمنحه الوقت».