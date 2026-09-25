"تحدي صير بونعير" ينطلق 8 أكتوبر

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ينطلق "تحدي صير بونعير" خلال الفترة من 8 حتى 10 أكتوبر المقبل على شاطئ الحيرة في الشارقة بالتزامن مع فعاليات سباق صير بونعير للمحامل الشراعية.

ويقدم "تحدي صير بونعير" تجربة رياضية جماعية مليئة بالحماس حيث يخوض المشاركون مساراً مخصصاً يضم مجموعة من العقبات والحواجز التي تختبر السرعة واللياقة والقوة والتحمل وتتطلب جهداً بدنياً وتعاوناً مستمراً بين أعضاء الفريق لتجاوز مراحل التحدي والوصول إلى خط النهاية.

ويتكون كل فريق من 6 لاعبين في منافسة لا تعتمد على السرعة وحدها، بل على روح الفريق والقدرة على تجاوز العقبات والعمل الجماعي بما يضيف طابعاً تنافسياً وحماسياً للحدث.