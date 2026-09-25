بالوتيلي بعد سقوط ريال مدريد: ألعب كرة السلة.. لكن ليس مثل «عمالقة دبي»! (فيديو)





مازح النجم الإيطالي السابق ماريو بالوتيلي جماهير نادي دبي لكرة السلة، معتبراً أنه ربما كان فأل خير على الفريق، بعدما حضر فوزه المثير على ريال مدريد الإسباني 78-77 في المواجهة التي جمعتهما على صالة كوكاكولا أرينا ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة «اليوروليغ».

وقال بالوتيلي عقب المباراة: «ربما يتعين عليّ الحضور أكثر، لأنني أجلب الحظ»، قبل أن يهنئ دبي على الانتصار قائلاً: «تهانينا، ما حدث كان رائعاً».

وأبدى المهاجم السابق لمنتخب إيطاليا إعجابه بالأجواء التي شهدتها المباراة، داعياً إلى استضافة المزيد من الأحداث الرياضية الكبرى في دبي، وأضاف: «دبي بحاجة إلى تنظيم مثل هذه الأحداث مرات عدة. الأجواء جميلة جداً».

وكشف بالوتيلي عن شغفه بكرة السلة، مؤكداً أنه يمارسها أيضاً، لكن بروح ساخرة قال: «أحب كرة السلة، وأستطيع اللعب، ولكن بالتأكيد ليس مثل هؤلاء اللاعبين».

وعندما سُئل عن مانشستر سيتي، الذي دافع عن ألوانه بين عامي 2010 و2013، أكد بالوتيلي استمرار ارتباطه العاطفي بالنادي الإنجليزي رغم عدم متابعته له كثيراً هذا الموسم.

وقال: «هذا العام لم أتابعهم كثيراً، لكن يمكنني القول إنني أحب سيتي، وسأظل دائماً أحب مانشستر سيتي.. دائماً».

وجاء حضور بالوتيلي شاهداً على ليلة مثيرة لدبي، الذي حسم مواجهته أمام العملاق الإسباني بفارق نقطة واحدة 78-77، بعد مباراة متقلبة بقيت نتيجتها معلقة حتى الثواني الأخيرة.

يقيم بالوتيلي حالياً في دبي، حيث يخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية مع فريق الاتفاق، أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإماراتي، بعدما تنقل خلال مسيرته بين عدد من أبرز الأندية الأوروبية ودافع عن ألوان منتخب إيطاليا.