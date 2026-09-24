انطلاقة مثيرة في اليوروليغ.. «دبي للسلة» يخطف فوزاً قاتلاَ من ريال مدريد

انتزع دبي لكرة السلة فوزاً مثيراً وقاتلاً من ضيفه ريال مدريد الإسباني بفارق نقطة واحدة 78-77، بعدما قلب النتيجة في الثواني الأخيرة من المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس على صالة كوكاكولا أرينا في دبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الأوروبي لكرة السلة «اليوروليغ».

وحسم دبي مواجهة متقلبة ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة، بعدما تبادل الفريقان السيطرة على فتراتها، قبل أن يقول دبي كلمته في النهاية ويقتنص الفوز أمام العملاق الإسباني.

ودخل دبي المباراة بقوة، ونجح في فرض إيقاعه خلال الربع الأول، مستفيداً من صلابته الدفاعية وفاعليته الهجومية، لينهي الفترة متقدماً 20-16.

لكن الصورة تغيرت في الربع الثاني، بعدما تراجع أداء أصحاب الأرض بصورة لافتة، في مقابل ارتفاع نسق ريال مدريد الذي فرض سيطرته.

واستغل الفريق الإسباني الأخطاء التي وقع فيها دبي، ورفع من فاعليته الهجومية ليحسم الربع الثاني لمصلحته 28-18، ويقلب تأخره إلى تقدم 44-38 مع نهاية الشوط الأول.

عودة قوية

وجاء الربع الثالث مختلفاً تماماً، إذ استعاد دبي توازنه وقدم واحدة من أفضل فتراته في المباراة، ونجح في تضييق المساحات أمام لاعبي ريال مدريد ورفع إيقاعه الهجومي.

وتألق داوين بايكن بصورة لافتة خلال هذه الفترة، ولعب دوراً بارزاً في عودة فريقه إلى أجواء المواجهة، ليحسم دبي الربع الثالث 25-18 ويعيد المباراة إلى نقطة البداية قبل دخول الدقائق العشر الأخيرة.

واشتعل الصراع في الربع الأخير، مع استعادة ريال مدريد جانباً من قوته ونجاحه في استرداد الأسبقية، لتدخل المواجهة مراحلها الأخيرة وسط تقارب كبير في النتيجة وتبادل للتقدم بين الفريقين.

وبدا الفريق الإسباني قريباً من الخروج بالفوز، إلا أن دبي رفض الاستسلام وظل متمسكاً بحظوظه حتى الثواني الأخيرة، قبل أن يستعيد الأسبقية 78-77 ويحافظ عليها حتى صافرة النهاية.