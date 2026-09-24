أداء متميز لمنتخب ألعاب القوى في نهائي التتابع المختلط بـ «آيتشي–ناغويا 2026»

حل منتخبنا الوطني لألعاب القوى في المركز السابع بنهائي سباق التتابع المختلط 4×400 متر، بزمن قدره 3:21.94 دقائق، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، بعد أن كان قريباً من المنافسة على إحدى الميداليات الذهبية، لا سيما في ظل الأداء القوي الذي قدمه عداؤونا طوال فترات السباق، قبل أن يسقط عصا التتابع من يد مريم كريم، عداءة منتخبنا الوطني، وهو ما حال دون مواصلة التقدم والمنافسة على المراكز الأولى.

وكان منتخب الإمارات قد تأهل إلى النهائي بعدما حل ثالثاً في مجموعته بزمن 3:17.00 دقائق، خلف الصين والهند، ومثّل المنتخب كلٌّ من سليمان عبد الرحمن، وأمينات قمر الدين، ومريم كريم، وإيمانويل باميديلي. وفي منافسات المبارزة، شارك لاعبا منتخب الإمارات خليفة الزرعوني وصالح البلوشي في منافسات سلاح الإيبيه لفردي الرجال، ونجح الثنائي في تجاوز دور المجموعات والتأهل إلى دور الـ32.

وحقق الزرعوني ثلاثة انتصارات في دور المجموعات أمام لاعبي السعودية ومنغوليا وباكستان، قبل أن تنتهي مشاركته في دور الـ32 أمام الكوري جانغ هيومين بنتيجة 5-15، فيما حقق البلوشي انتصارين أمام لاعبي الفلبين والكويت، قبل أن تنتهي مشاركته من الدور ذاته أمام الكازاخستاني رسلان قربانوف بنتيجة 5-15.

وفي منافسات الرماية، سجل أحمد عبدالله الأميري 566 نقطة في مسابقة مسدس الهواء 10 أمتار للرجال، محققاً المركز الـ39 من بين 60 رامياً، فيما سجل محمد صالح 559 نقطة في المركز الـ48.

من جانبه، أكد شهاب أحمد محمد عبد الرحيم الفهيم، سفير دولة الإمارات لدى اليابان، أن مشاركة دولة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026» تكتسب أهمية خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات واليابان، مشيراً إلى أن الفعاليات الرياضية الكبرى تمثل جسراً مهماً لتعزيز التواصل والتقارب بين الشعوب، وتسهم في التعريف بثقافات الدول وقيمها في أجواء تجمع بين التنافس الرياضي والتبادل الحضاري.

وأعرب سعادته عن اعتزازه بحضور وفد الإمارات في هذا المحفل القاري الكبير، متمنياً التوفيق للرياضيين والرياضيات المشاركين في مختلف المنافسات، وأن يقدموا مستويات تعكس تطور الرياضة الإماراتية وطموحاتها.

وأكد أن تمثيل الوطن في المحافل الدولية مسؤولية وشرف، وأن كل مشاركة تحمل معها رسالة تعكس قيم دولة الإمارات وصورتها الحضارية ومكانتها المتميزة على الساحة الدولية.

وفي الفروسية، أكمل منتخب الإمارات للترويض استعداداته النهائية قبل انطلاق المنافسات، بعدما اجتازت الخيول الأربعة الفحص البيطري الذي أُجري اليوم، وأتمت كذلك حصة التعرف على ميدان المنافسات في حديقة JRA للفروسية بالعاصمة طوكيو.

ويمثل الإمارات في المنافسات كلٌّ من علي خلفان الجهوري مع الجواد Lotus-S، وبيانكا شوتز مع Le Grand Ayden HB، ومحمد جاسم السركال مع Zen Liquidity، وناتالي لانكستر مع Tesla DXB.ويشارك الفرسان الأربعة في منافسات الفرق والفردي ضمن مستوى Small Tour، التي تنطلق غداً الجمعة 25 سبتمبر.

وعلى صعيد جدول الميداليات، رفعت الصين رصيدها في صدارة ترتيب دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026» إلى 120 ميدالية، بواقع 76 ذهبية و27 فضية و17 برونزية، تلتها اليابان بـ87 ميدالية، منها 20 ذهبية و30 فضية و37 برونزية، ثم كوريا الجنوبية بـ50 ميدالية، بواقع 10 ذهبيات و12 فضية و28 برونزية.

وعربياً، حافظت الكويت على الصدارة برصيد 5 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، محتلةً المركز الـ11 في الترتيب العام، تلتها قطر ثانية عربياً وفي المركز الـ12 مكرراً بذهبيتين وفضية وبرونزية، ثم البحرين ثالثة عربياً وفي المركز الـ18 بذهبية وفضيتين، والأردن رابعاً بذهبية وفضية وبرونزية، والسعودية خامسة بفضيتين وبرونزيتين.

تتواصل غداً الجمعة مشاركات منتخبات الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026» عبر عدد من الرياضات، حيث يخوض منتخب ألعاب القوى منافسات سباق 400 متر للرجال، فيما يشارك منتخب السباحة عن طريق محمد اليماحي في سباق 200 متر ظهر، وعمر الحمادي في سباق 50 متراً صدر.

وفي رفع الأثقال، تشارك مي المدني في منافسات وزن 61 كجم، بينما يواصل منتخب الإمارات للرياضات الإلكترونية مشواره في الدورة بخوض منافسات الدور ربع النهائي في ألعاب القتال، بعد تأهله عن المجموعة الثانية عقب فوزه على فلسطين بنتيجة 3-0، مقابل خسارته أمام اليابان 0-3، ويمثل المنتخب عبدالله المهيري، ومحمد البنا، وسلطان طاهري. وفي الفروسية، يبدأ منتخب الإمارات للترويض مشاركته في منافسات الفرق والفردي ضمن مستوى Small Tour.