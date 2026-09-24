جوشوا يستعين بآلة «محاربي القوزاق» في دبي استعداداً لمواجهة فيوري





يواصل الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا تحضيراته المكثفة للمواجهة المرتقبة أمام مواطنه تايسون فيوري، المتوقع إقامتها في ديسمبر المقبل بملعب برينسيباليتي في العاصمة الويلزية كارديف، بعدما كان مقرراً أن تستضيفها نيويورك.

وفاجأ جوشوا، بطل العالم السابق مرتين في الوزن الثقيل، متابعيه بنشر مقطع فيديو من صالة تدريبه في دبي، ظهر خلاله وهو يستخدم جهازاً قديماً للتمدد، يعرف باسم «برافيلو»، بعيداً عن التدريبات التقليدية للملاكمة.

وتعود أصول الجهاز إلى التقاليد السلافية والروسية، واشتهر استخدامه تاريخياً بين «محاربي القوزاق»، بينما يستخدم في الوقت الحالي لأغراض التمدد والتأهيل البدني، وظهر جوشوا، البالغ 36 عاماً، وهو يخضع لتمدد قوي بواسطة الجهاز، فيما بدا جسده يدور بمرونة كبيرة، في تدريب وصفته وسائل إعلام بريطانية بأنه يبدو شاقاً ومؤلماً.

ووضع جوشوا تعليقاً على الفيديو يقول فيه: «عندما يقول المدرب (استرخِ وتنفس)»، في إشارة إلى طبيعة التمرين الذي يركز على المرونة والتحكم في عضلات الجسم. ويبلغ وزن الملاكم البريطاني نحو 113.9 كيلو غراماً، وفق ما أظهره المقطع.

ويستعد جوشوا للمواجهة التي طال انتظارها أمام فيوري، وسط تدريبات مكثفة من جانب الملاكمين، بعد فترة طويلة من الغموض بشأن موعد ومكان النزال، ومن المنتظر أن تكون كارديف المحطة الجديدة للمواجهة، بعدما تعثرت إقامة النزال في نيويورك، فيما لم تعلن «نتفليكس» رسمياً حتى الآن موافقتها النهائية على استضافة الحدث.

ويعود جوشوا إلى كارديف، التي سبق أن حقق فيها انتصارين على كارلوس تاكام عام 2017، وجوزيف باركر عام 2018.

وأكد الاتحاد الويلزي للرجبي ترحيبه باستضافة المواجهة، مشيراً إلى ملاءمة الملعب لإقامة مباريات الملاكمة، بفضل سقفه القابل للإغلاق، وموقعه في وسط المدينة، ومن المنتظر أن تشكل المواجهة بين جوشوا وفيوري واحدة من أبرز مواجهات الوزن الثقيل، مع استمرار الاستعدادات البدنية والفنية للثنائي قبل الموعد المرتقب.