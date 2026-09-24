«الأولمبياد الخاص الإماراتي» يفوز بجائزة «أفضل مؤسسة داعمة رياضياً»

تسلم «الأولمبياد الخاص الإماراتي» جائزة «أفضل مؤسسة داعمة رياضياً»، ضمن جائزة الحمرية للتميز الرياضي والمجتمعي - الدورة الأولى 2026، التي ينظمها نادي الحمرية الثقافي الرياضي، وذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم، أمس، في مقر النادي.

وجاء التكريم تقديراً لملف البرامج والأنشطة الرياضية، التي قدمها الأولمبياد الخاص الإماراتي في مجال رياضة الشراع والرياضات البحرية، إلى جانب جهوده في نشر وتطوير برامج الرياضة الموحدة في الشراع، التي تجمع لاعبي الأولمبياد الخاص وشركاءهم في بيئة رياضية دامجة، بما يعزز المشاركة والتمكين والتواصل المجتمعي من خلال الرياضة.

وتندرج الجائزة ضمن النسخة الأولى من «جائزة الحمرية للتميز الرياضي والمجتمعي»، التي أطلقها النادي ضمن خطته الاستراتيجية 2023–2027، وتستهدف تكريم المتميزين من منتسبي النادي والمؤسسات الشريكة والمجتمع المحلي والجهات الرياضية والمجتمعية، وتتضمن على مستوى المؤسسات فئة «أفضل مؤسسة داعمة رياضية».

وتم تنفيذ وتطوير برامج الأولمبياد الخاص الإماراتي في رياضة الشراع والرياضات البحرية، بالتعاون مع عدد من الجهات والأندية والمؤسسات المعنية بهذه الرياضات في دولة الإمارات، بما أسهم في توسيع فرص مشاركة أصحاب الهمم، وتوفير تجارب رياضية أكثر تنوعاً لهم، وترسيخ مفهوم الدمج والتمكين من خلال الرياضة.

حضر حفل التكريم الشيخ خالد بن فيصل القاسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في مجلس الشارقة الرياضي بالإنابة، والدكتور المهندس شريف عفيف الشامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، إلى جانب حميد حسن الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، ومحمد الكعبي، ممثل وزارة الشباب والرياضة، وسعادة راشد الشامسي، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومبارك الشامسي، مدير بلدية الحمرية، إضافة إلى ممثلي الاتحادات الرياضية الوطنية والجهات والدوائر الحكومية، وعدد من القيادات والشخصيات الرياضية.