مواهب الغولف الإماراتية تستعد للتألق في «تحدي أبوظبي»

يتطلع لاعبا الغولف الإماراتيان أحمد سكيك، وأحمد المشرخ إلى تقديم أداء مميز ومقارعة النجوم الدوليين، وذلك عندما تعود بطولة تحدي أبوظبي إلى نادي العين للفروسية والرماية والغولف في منطقة العين، خلال الفترة من الأربعاء 30 سبتمبر وحتى السبت 3 أكتوبر، ضمن منافسات جولة هوتيل بلانر العالمية.

وتقام البطولة بالشراكة مع اتحاد الإمارات للغولف، الشريك المنظم والجهة المعتمدة للبطولة، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، حيث تتيح البطولة للثنائي الإماراتي فرصة اختبار قدراتهما، إلى جانب أبرز المواهب العالمية الصاعدة في جولة هوتيل بلانر، بعد حصولهما على مقعدين من المقاعد المخصصة لاتحاد الإمارات للغولف.

ويُعد سكيك من أكثر اللاعبين معرفة بملعب البطولة، إذ شارك في بطولة تحدي أبوظبي عامي 2024 و2025، كما شارك في النسخة الافتتاحية من كأس الإمارات، التي أقيمت على الملعب ذاته في أكتوبر 2024، وأصبح سكيك العام الماضي أول لاعب إماراتي ينجح في التأهل إلى الجولات الحاسمة في إحدى بطولات مجموعة الجولة الأوروبية، وذلك خلال بطولة تحدي الإمارات، التي أقيمت في نادي الزوراء للغولف واليخوت، قبل أن ينتقل إلى عالم الاحتراف عبر بوابة جولة مينا للغولف، وذلك خلال افتتاح الموسم بالبرتغال في نوفمبر من العام الماضي.

وفي إطار الشراكة تم تخصيص 30 مقعداً لاتحاد الإمارات للغولف ضمن قائمة المشاركين في بطولة تحدي أبوظبي، وإلى جانب إتاحة الفرصة للاعبين الإماراتيين للمنافسة على أرضهم، تسمح هذه الخطوة للاتحاد بتبادل المقاعد المتبقية مع اتحادات غولف أخرى، بما يفتح المجال أمام لاعبي الإمارات للحصول على فرص للمشاركة في بطولات جولة هوتيل بلانر حول العالم.

ويعتبر سكيك، الذي أحرز ذهبيتي الفردي والفرق مع منتخب الإمارات في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للغولف 2025، بعدما سجل رقماً قياسياً بلغ 270 ضربة، بواقع 18 ضربة تحت المعدل، أحد أبرز المستفيدين من هذه الفرص.

وقال سكيك: «إنه شعور رائع أن أعود للعب في العين مجدداً، فهي بالنسبة لي بمثابة بطولة كبيرة على أرضنا، شاركت العام الماضي، وكنت قريباً من بلوغ الجولات الحاسمة، ولذلك أطمح إلى تقديم أداء أفضل هذا العام».

وأضاف: «كلما استضفنا في دولة الإمارات المزيد من البطولات الكبرى كان ذلك أفضل بالنسبة لنا، ويوفر المزيد من الفرص للاعبينا».

أما المشرخ، الذي كانت آخر مشاركة له في تحدي أبوظبي عام 2024، فيصل إلى العين واضعاً هدفاً واضحاً .

وقال: «أنا متحمس للغاية للعودة والمشاركة في البطولة هذا العام، إنها أول بطولة أخوضها هذا العام، ، و سأحاول تحقيق أفضل نتيجة ممكنة».

وقال اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف: «يمثل تطوير المواهب الوطنية محوراً أساسياً في كل ما نقوم به في اتحاد الإمارات للغولف، وتمنح بطولة تحدي أبوظبي لاعبينا فرصة اختبار قدراتهم على هذا المستوى وأمام جماهيرهم، وتجسد رحلة أحمد سكيك، من المنتخب الوطني إلى عالم الاحتراف، ما يمكن تحقيقه عندما تتاح مثل هذه الفرص للاعبين، وهذا تحديداً هو المسار الذي نرغب في أن يسلكه الجيل المقبل من لاعبي الغولف الإماراتيين».