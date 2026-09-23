اتفاقية لتأسيس إطار استراتيجي للتعاون في مجالات تطوير الرياضة

وقّعت شركة بالمز الرياضية سلسلة مذكرات تفاهم مع أسطورة الجوجيتسو البرازيلي رينزو جرايسي، وأيقونة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو، ومؤسسة «آيون بريدج»، لإرساء إطار استراتيجي للتعاون في مجالات تطوير الرياضة، وتمكين الشباب، وتعزيز التميز الأكاديمي.

ووقع الاتفاقيات الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان، في خطوة تستهدف توظيف الخبرات الرياضية العالمية والتعليم والابتكار لإطلاق برامج ومبادرات مشتركة تعنى باكتشاف ورعاية المواهب، وتوسيع فرص التطور الرياضي، وتعزيز التكامل بين الرياضة والتعليم والتنمية الشخصية.

وأكد الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تنطلق في شراكاتها من أهداف واضحة تخدم الوطن وتعزز مسيرة التنمية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تستهدف تطوير رياضات الجوجيتسو وكرة القدم وغيرها، وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين في الدولة للاستفادة من خبرات نخبة من المحترفين.

وأوضح أن رياضة الجوجيتسو تواصل تحقيق تطور متواصل بفضل دعم القيادة الرشيدة، مؤكداً أن توفير الإمكانات والدعم، إلى جانب جهود الرياضيين، يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الإنجازات.

وقال فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالمز الرياضية، إن الاتفاقيات تعكس رؤية مشتركة مع الشركاء تقوم على الاستثمار في طاقات الشباب، وتوفير بيئة داعمة للنمو والتميز، معرباً عن تطلعه إلى ترجمة هذا التعاون إلى مبادرات نوعية ذات أثر مستدام في الرياضة والتعليم.

من جانبه، أعرب النجم البرازيلي رونالدينيو عن سعادته بزيارة دولة الإمارات والتعاون مع شركة بالمز الرياضية، مؤكداً أن الشراكة تمثل خطوة مهمة لدعم تطوير الرياضة، ولا سيما كرة القدم، والإسهام في اكتشاف ورعاية المواهب الواعدة.