منتخب الرياضات الإلكترونية إلى ربع نهائي «آيتشي–ناغويا 2026»

تواصل منتخبات الإمارات مشاركتها في منافسات دورة الألعاب الآسيوية العشرين «آيتشي–ناغويا 2026»، المقامة حالياً في اليابان، والتي تستمر حتى الرابع من أكتوبر المقبل، وسط مشاركات متنوعة في 21 رياضة مختلف، فيما يستعد منتخب الجودو للانضمام إلى مقر إقامة الوفود المشاركة السبت المقبل، قادماً من طوكيو عقب ختام معسكره التدريبي.

وفي منافسات الرياضات الإلكترونية، خاض منتخب الإمارات منافسات المجموعة الثانية في ألعاب القتال، حيث خسر أمام اليابان بنتيجة 0-3، قبل أن يحقق الفوز على فلسطين بنتيجة 3-0. ضم المنتخب عبدالله المهيري، ومحمد البنا، وسلطان طاهري، ونجح في حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، المقرر إقامته الجمعة، مواصلاً مشواره في منافسات الدورة.

وفي منافسات السباحة، سجل محمد اليماحي، سباح منتخب الإمارات، زمناً قدره 2:06.29 دقيقة في سباق 200 متر حرة، وفي الدراجات، حقق محمد المطيوعي المركز الـ13 في سباق الطريق للرجال لمسافة 157.6 كيلومتراً، مسجلاً زمناً قدره 4:27:21 ساعات، في السباق الذي شهد مشاركة 40 دراجاً من 16 دولة، كما شارك عبدالله الحمادي وعبدالله جاسم ضمن منتخب الإمارات في المنافسة.

وفي الرماية، سجل سيف بن فطيس 117 طبقاً بعد اكتمال الجولات الخمس لتصفيات فردي الاسكيت للرجال، محققاً المركز الـ11، فيما سجل محمد أحمد 113 طبقاً في المسابقة ذاتها، وكان سيف بن فطيس قريباً من التأهل إلى الدور النهائي، بعدما أنهى التصفيات بفارق طبق واحد فقط عن الحد المؤهل للنهائي، الذي توقف عند 118 طبقاً.

وفي منافسات المسدس الهوائي 10 أمتار للسيدات، سجلت غاية شهيل 555 نقطة، فيما حققت مهرة السويدي 544 نقطة، وسجلت زهرة الهاشمي، رباعة منتخب الإمارات، مجموعاً قدره 115 كجم في منافسات وزن 53 كجم للسيدات، بواقع 50 كجم في الخطف و65 كجم في النتر، كما خاضت الهيام البلوشي منافسات فردي الفلوريه للسيدات، وحققت فوزاً في دور المجموعات على الإندونيسية رايلي فيث كومالابوترا بنتيجة 5-1، قبل تأهلها إلى دور الـ32، حيث خاضت مواجهة أمام لاعبة ماكاو لام تشي مي انتهت بنتيجة 11-15.

وفي منافسات كرة القدم، تعادل منتخب الإمارات الأولمبي سلبياً 0-0 مع نظيره الصيني، في ختام مباريات دور المجموعات ضمن منافسات الدورة، لينهي المنتخب مشاركته في البطولة عند هذا الدور.

على جانب آخر، ينضم السبت المقبل منتخب الإمارات للجودو إلى مقر إقامة الوفود المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، قادماً من طوكيو في ختام معسكره الذي أقامه في ضيافة جامعة توكاي اليابانية، يترأس بعثة منتخب الجودو الدكتور ناصر التميمي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية، نائب رئيس الاتحاد، مشرف المنتخب الأول، وتضم أربعة لاعبين هم: نجاد كازبيك في وزن تحت 73 كجم، وجورجي الباكيف في وزن تحت 81 كجم، ومحمد مراد جاد في وزن تحت 90 كجم، ومحمد عمر معروف في وزن فوق 100 كجم، إلى جانب مساعد المدرب أرتور.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، جاهزية المنتخب للمشاركة، مشيراً إلى أن البطولة تمثل محطة مهمة ضمن الاستعدادات لبطولة أبوظبي غراند سلام في نهاية أكتوبر المقبل، والسعي إلى تعزيز رصيد نقاط التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، معرباً عن تقديره لجامعة توكاي اليابانية على تعاونها المستمر في دعم مسيرة الجودو الإماراتي.

وتتواصل غداً الخميس مشاركات منتخبات الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026» عبر عدد من المنافسات، حيث يخوض خليفة الزرعوني وصالح البلوشي منافسات فردي الإيبيه للرجال في المبارزة، فيما يشارك منتخب ألعاب القوى في تصفيات سباق التتابع المختلط 4×400 متر، على أن تقام منافسات النهائي لاحقاً في حال التأهل.

وفي الرماية، يشارك محمد صالح وأحمد الأميري في منافسات مسدس الرجال، بينما يواصل منتخب الجوجيتسو تحضيراته من خلال حصة تدريبية في طوكيو، كما تخضع خيول منتخب الترويض للفحص البيطري ضمن الإجراءات المعتمدة قبل انطلاق المنافسات.