شراكة جديدة لاتحاد الشطرنج



وقّع اتحاد الإمارات للشطرنج اتفاقية تعاون مع شركة بالمز الرياضية، بهدف دعم وتطوير رياضة الشطرنج وتوسيع نطاق ممارستها في مختلف القطاعات، وذلك بمقر الشركة العالمية القابضة في أبوظبي، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاع الرياضي والمؤسسات الخاصة، وفتح آفاق جديدة أمام انتشار اللعبة في المجتمع.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتأتي الاتفاقية في إطار توجه الجانبين إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير المبادرات المرتبطة برياضة الشطرنج، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين، ودعم المواهب، وتعزيز حضور اللعبة في المدارس والمجتمع، إلى جانب تنظيم فعاليات وبطولات مشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وتتضمن الاتفاقية التعاون في تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية والمجتمعية، وتبادل الخبرات والإمكانات، إلى جانب تعزيز المبادرات التي تسهم في توسيع قاعدة ممارسة الشطرنج، والوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع، مع التركيز على اللاعبين وطلبة المدارس، بما يدعم حضور اللعبة في المؤسسات التعليمية والمجتمعية.

وأكد الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الاتحاد لتوسيع قاعدة ممارسة الشطرنج وتعزيز حضوره في المجتمع، مشيراً إلى أن التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة يأتي في مقدمة أهداف الاتحاد خلال عام 2026.

وقال الخوري: ننظر إلى هذه الاتفاقية باعتبارها خطوة نوعية في مسيرة تطوير رياضة الشطرنج، وتعكس حرص الاتحاد على بناء شراكات فاعلة مع مختلف المؤسسات، بما يخدم أهداف اللعبة ويعزز انتشارها في المجتمع.

وأضاف: التعاون مع شركة بالمز الرياضية يفتح مجالات جديدة للعمل المشترك، سواء من خلال تنظيم البطولات والفعاليات، أو عبر المبادرات التي تستهدف اللاعبين وطلبة المدارس، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى الوصول برياضة الشطرنج إلى مختلف القطاعات، وجعلها أكثر حضوراً وممارسة.

وأوضح أن مخرجات الاتفاقية لن تقتصر على تنظيم الفعاليات، وإنما تستهدف بناء مسار مستدام للتعاون، بما ينعكس على تطوير اللاعبين ودعم المواهب الشابة، وتعزيز حضور الشطرنج في البيئة المدرسية والمجتمعية، مؤكداً أن الاتحاد حريص على الاستفادة من خبرات وإمكانات شركائه لتحقيق أهدافه المستقبلية.