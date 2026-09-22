أكاديمية سلة من دبي تشارك في «غرايند سيشن» الأمريكية

اختيرت أكاديمية «توينتي فور» لكرة السلة، التي تأسست في دبي عام 2024، للمشاركة في بطولة «غرايند سيشن» المفتوحة 2027 في الولايات المتحدة، لتكون برنامج كرة السلة الوحيد من دولة الإمارات الحاضر في المنافسات.

وتشارك الأكاديمية بفريق من دبي في البطولة التي تقام منافساتها على مدار عطلتي نهاية أسبوع بدءاً من أواخر مارس المقبل، في تجربة تتيح للاعبيها الاحتكاك بعدد من أبرز برامج كرة السلة للمدارس الثانوية في الولايات المتحدة.

وتعد «غرايند سيشن» من أبرز منصات المنافسة الشتوية لكرة السلة على مستوى المدارس الثانوية في أمريكا الشمالية، وتشهد أكثر من 400 مباراة كل موسم موزعة بين الولايات المتحدة وكندا وجزر البهاما وبورتوريكو.

وتشكل البطولة محطة لإعداد المواهب للانتقال إلى كرة السلة الجامعية، إذ التحق 89 لاعباً من طلاب السنة الأخيرة في المرحلة الثانوية شاركوا فيها ببرامج جامعية عام 2025.

كما مرت عبر منافساتها مجموعة من اللاعبين الذين وصلوا لاحقاً إلى دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، ومن بينهم ثلاثة من أول ستة لاعبين وقع عليهم الاختيار في «درافت» 2026، سبق لهم المشاركة في «غرايند سيشن» خلال المرحلة الثانوية.

وأكد عصام ترمانيني، مؤسس ومدير أكاديمية «توينتي فور» والمدرب الأول فيها، أن المشروع الذي انطلق في دبي قبل عامين يستهدف منح اللاعبين مساراً يتجاوز المنافسة على البطولات المحلية.

وقال: «منذ تأسيس الأكاديمية، كان هدفنا أن نمنح اللاعبين في دبي فرصة حقيقية لتطوير مستواهم والوصول إلى أبعد ما يمكن في كرة السلة، وليس فقط الفوز بالمباريات والبطولات».

وأضاف: «خلال العام الماضي، حقق لاعبونا تقدماً كبيراً، وفزنا ببطولات داخل دولة الإمارات وخارجها، ووصل عدد منهم إلى المنتخبات الوطنية، كما حصل آخرون على فرص لمواصلة مسيرتهم في الولايات المتحدة».

واعتبر ترمانيني أن اختيار الأكاديمية لتمثيل الإمارات في «غرايند سيشن» يؤكد تطور المشروع، مضيفاً: «الأهم أنه يفتح أمام لاعبينا فرصة جديدة للمنافسة على مستوى أعلى. نحن متحمسون لهذه المشاركة ونتطلع إلى إثبات قدرات لاعبينا في البطولة».

من جهته، أكد برايان كليفتون، المدير التنفيذي للتطوير الدولي والشراكات الاستراتيجية في «غرايند سيشن»، أن انضمام فريق من الإمارات يعكس اتساع قاعدة كرة السلة خارج أسواقها التقليدية.

وقال: «أصبحت كرة السلة رياضة عالمية بكل معنى الكلمة، وتبرز في مختلف الدول مواهب قادرة على المنافسة على أعلى المستويات».

وأضاف أن «توينتي فور» حققت منذ تأسيسها «نجاحات لافتة على المستويين المحلي والدولي»، معتبراً أن المشاركة في البطولة تمثل «خطوة طبيعية في مسيرتها».

وأوضح أن وجود فريق من الإمارات يكتسب أهمية إضافية في ظل سعي «غرايند سيشن» إلى توسيع حضورها الدولي، مشيراً إلى أن البطولة ستمنح لاعبي الأكاديمية فرصة مواجهة فرق قوية واختبار قدراتهم في بيئة مختلفة.