وفد الإمارات يواصل مشاركته في منافسات «آيتشي–ناغويا 2026»

واصل رياضيو الإمارات مشاركتهم في منافسات النسخة العشرين من دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، المقامة في اليابان، في عدد من المسابقات، لرياضات الرماية والدراجات والترايثلون والسباحة، وكرة القدم.

وفي منافسات الرماية، سجلت فاطمة السويدي 621.1 نقطة في مسابقة البندقية الهوائية للسيدات، فيما سجلت ياسمين تهلك 614.0 نقطة، ومنى الحوسني 593.4 نقطة.

وفي الدراجات، أنهى عبدالله جاسم مشاركته في سباق فردي الطريق للرجال ضد الساعة بزمن وقدره 44 و01.48 ثانية دقيقة في المركز السابع، كما أنهت صفية الصايغ، لاعبة منتخب الإمارات الوطني، سباق فردي السيدات ضد الساعة لفئة الطريق لمسافة 24.2 كيلومتراً في المركز الـ12، بعدما سجلت زمناً قدره 40 دقيقة و50.45 ثانية.

وشهدت منافسات السباحة اليوم الأحد، مشاركة 3 سباحين، حيث أنهى حمد الشحي سباق 100 متر حرة بزمن قدره 52.84 ثانية، فيما حل سالم غالب في المركز الـ23 بسباق 200 متر متنوع مسجلاً زمناً قدره دقيقتان و12.61 ثانية، وسجل محمد اليماحي دقيقتين و18.44 ثانية في السباق ذاته.

وتعادل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم مع منتخب كوريا الشمالية بنتيجة بدون أهداف ضمن منافسات المجموعة الثانية بالدورة ليحصد نقطة ثمينة، بعدما خسر مباراته الافتتاحية أمام إيران وتتبقى له مواجهة مهمة أمام نظيره الصيني في الــ23 من الشهر الجاري.

وعلى صعيد الترايثلون، أنهى يوسف الهنائي منافسات فردي الرجال بزمن قدره ساعة و02 دقيقة و36 ثانية، في السباق الذي شهد مشاركة 35 لاعباً يمثلون 21 دولة آسيوية.

من جهته، أكد محسن آل علي، مدرب منتخب الإمارات للترايثلون، أن العمل مع يوسف الهنائي يأتي ضمن مشروع استراتيجي طويل المدى يقوم على الصبر والتدرج واحترام طبيعة التطور الرياضي، مشيراً إلى أن بناء لاعب قادر على المنافسة على أعلى المستويات يتطلب وقتاً وخطة واضحة تمتد عبر مراحل متتابعة.

وأوضح محسن آل علي، أن اللاعب يوسف الهنائي، البالغ من العمر 22 عاماً، يعد من أصغر اللاعبين المشاركين في المنافسات، ويواجه رياضيين يكبرونه بنحو أربع إلى ست سنوات، وهو ما يمنح منافسيه رصيداً أكبر من سنوات التدريب والخبرة التنافسية، مؤكداً أن الجهاز الفني يتعامل مع النتائج الحالية في إطار المشروع الكامل لتطوير اللاعب، بعيداً عن ضغوط تحقيق نتائج فورية.

من جانبها، أكدت الدكتورة هدى المطروشي، رئيسة الاتحاد الإماراتي للخماسي الحديث، نائبة رئيس الاتحاد الآسيوي للخماسي الحديث، أن المشاركة الإماراتية الأولى في منافسات اللعبة بدورة الألعاب الآسيوية تمثل محطة تاريخية وبداية مرحلة جديدة في مسيرة الخماسي الحديث بالدولة.

وقالت هدى المطروشي: إن مشاركة عبدالله عبدالرحمن في «آيتشي–ناغويا 2026» تعد ثمرة سنوات من العمل على بناء اللعبة وتطويرها، وتوسيع قاعدة الممارسين، وإيجاد لاعبين قادرين على تمثيل دولة الإمارات في المحافل القارية والدولية.

بدوره، أكد الدكتور محمد سيد، مدرب منتخب الإمارات للخماسي الحديث، أن مستوى عبدالله عبدالرحمن شهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، لا سيما في منافسات السباحة والموانع، حيث نجح في تسجيل أزمنة جديدة لم يسبق له تحقيقها، بما يعكس التطور الفني والبدني الذي وصل إليه.

تستضيف محافظة آيتشي ومدينة ناغويا اليابانية النسخة العشرين من دورة الألعاب الآسيوية حتى الرابع من أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي ورياضية، إلى جانب نحو 6 آلاف مدرب وإداري يمثلون 45 دولة، على مدى 16 يوماً من المنافسات.

وتتضمن الدورة منافسات في 43 رياضة و71 تخصصاً رياضياً، وتشهد توزيع 1,407 ميداليات ضمن 469 مسابقة متنوعة، في واحد من أكبر التجمعات الرياضية على مستوى القارة الآسيوية.

وتشارك دولة الإمارات في الدورة بوفد رياضي يضم 165 رياضياً ورياضية في 21 رياضة، مواصلة مسيرتها في دورات الألعاب الآسيوية، وسط تطلعات إلى تقديم مستويات متميزة وتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور الرياضة الإماراتية.

يخوض غداً الاثنين كل من سالم محمد راشد اليماحي، وسلطان صالح محمد حسن راميي منتخبنا الوطني "منافسات البندقية الهوائية رجال، التي تشهد مشاركة 47 رامياً من بينهم الرامي الصيني شينغ ليهاو الذي يمتلك سجلاً مميزاً في منافسات البندقية الهوائية 10 أمتار، إذ يحمل ثلاثة أرقام قياسية، يتقدمها الرقم القياسي العالمي برصيد 637.9 نقطة الذي حققه في باكو 2023، إلى جانب الرقم القياسي الآسيوي والرقم القياسي لدورات الألعاب الآسيوية برصيد 634.5 نقطة، والمسجلين في هانغتشو 2023، ما يعكس مكانته كأحد أبرز نجوم الرماية الآسيوية والعالمية في هذه المسابقة.

كما يشارك منتخبنا الوطني للسباحة غدا كذلك في 3 سباقات متنوعة عن طريق كل من عبدالله العامري بسباق 100 متر ظهر، وحمد الشحي في سباق 50 متر حرة، وعمر الحمادي في سباق 100 متر صدر.