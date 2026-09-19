علم الإمارات يزين حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»

شهد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس المكتب التنفيذي، حفل افتتاح النسخة العشرين من دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، التي تستضيفها محافظة آيتشي ومدينة ناغويا في اليابان، وتستمر منافساتها حتى الرابع من أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي ورياضية، إلى جانب نحو 6 آلاف مدرب وإداري يمثلون 45 دولة، على مدى 16 يوماً من المنافسات.

كما شهد حفل الافتتاح شهاب أحمد محمد عبدالرحيم الفهيم، سفير دولة الإمارات لدى اليابان، وفارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الإماراتية، وغانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، وحنان المحمود، وأمل بوشلاخ، عضوتا مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية.

وأعلن إمبراطور اليابان ناروهيتو افتتاح الدورة رسمياً، بحضور سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، وكيرستي كوفنتري، رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية، وعدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية. وشهد الحفل، الذي أقيم في ملعب ناغويا سيتي ميزوهو بارك لألعاب القوى، فقرات فنية مزجت بين الثقافة اليابانية التقليدية والرياضة الحديثة والموسيقى والفنون الاستعراضية، إلى جانب استعراض الوفود المشاركة، قبل إضاءة مرجل الألعاب إيذاناً بالانطلاق الرسمي للدورة.

وتقام النسخة العشرون من الدورة تحت شعار «تخيل آسيا واحدة»، فيما حمل حفل الافتتاح مفهوم «نبضات قلب متناغمة»، في تعبير عن تلاحم شعوب القارة ورياضييها بروح رياضية واحدة.

وتعد «آيتشي–ناغويا 2026» المرة الثالثة التي تستضيف فيها اليابان دورة الألعاب الآسيوية، بعد طوكيو عام 1958 وهيروشيما عام 1994.

وتتضمن الدورة منافسات في 43 رياضة و71 تخصصاً رياضياً، وتشهد توزيع 1,407 ميداليات ضمن 469 مسابقة متنوعة، في واحد من أكبر التجمعات الرياضية على مستوى القارة الآسيوية.

وتشارك دولة الإمارات في الدورة بوفد رياضي يضم 165 رياضياً ورياضية في 21 رياضة، في امتداد لمسيرة مشاركات الدولة في دورات الألعاب الآسيوية، وسط تطلعات إلى تقديم مستويات متميزة وتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور الرياضة الإماراتية.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن هذا الاستحقاق القاري يمثل نموذجاً على دور الرياضة في مد جسور التواصل والتقارب بين الشعوب من خلال توفير منصة تجمع رياضيي القارة في أجواء من التنافس الشريف والاحترام المتبادل، وتحتفي بالتنوع الثقافي والحضاري للدول المشاركة وتعزز قيم التفاهم والصداقة بين شعوبها.

وقال معالي الدكتور الفلاسي: نتطلع إلى أن يقدم رياضيو الدولة أفضل مستوياتهم في منافسات الدورة، وأن يترجموا ما بذلوه من جهود خلال مراحل الإعداد إلى نتائج تليق بطموحاتنا وتعكس تطور الرياضة الإماراتية. ونثمن جهود اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والأجهزة الفنية والإدارية في إعداد منتخباتنا لهذا الاستحقاق، ونتمنى التوفيق لجميع رياضيينا المشاركين في تحقيق إنجازات ترفع علم الدولة في هذا المحفل القاري.

الهيام وفارس يحملان علم الإمارات

وحمل التوأم الهيام سيف البلوشي وفارس البلوشي، لاعبا منتخب الإمارات للمبارزة، علم دولة الإمارات خلال حفل الافتتاح، وتقدما وفد الدولة في مراسم دخول الوفود المشاركة.

وجمعت لحظة حمل العلم الشقيقين في مشهد مميز عكس مسيرتهما الرياضية المشتركة، إذ انطلقت رحلتهما في رياضة المبارزة بسلاح الفلوريه، وامتدت عبر العديد من المشاركات والإنجازات، وصولاً إلى شرف حمل راية الوطن في أكبر تجمع رياضي آسيوي.

وتحمل مشاركة الشقيقين دلالة خاصة، بعدما جمعهما الشغف بالرياضة وقميص المنتخب الوطني ومسيرة المنافسات، ليتشاركا هذه المرة مسؤولية تمثيل الإمارات في واحد من أبرز مشاهد حفل افتتاح الدورة.

زيارة قرية الرياضيين

وفي إطار متابعة مشاركة الوفد الإماراتي، زار سعادة فارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الإماراتية، وسعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، قرية الرياضيين الخاصة بدورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026».

واطلع المطوّع والهاجري خلال الزيارة على تجهيزات القرية ومرافقها والخدمات المقدمة للوفود المشاركة، كما تفقدا مقر إقامة وفد دولة الإمارات، والتقيا بأعضاء الطاقمين الإداري والطبي، للوقوف على مختلف الترتيبات الخاصة بالوفد والاطمئنان على جاهزية الجوانب التنظيمية والخدمية المصاحبة للمشاركة.

وتأتي الزيارة ضمن المتابعة المستمرة لبعثة الإمارات، وحرص اللجنة الأولمبية الإماراتية ووزارة الرياضة على توفير البيئة الملائمة للرياضيين والمنتخبات الوطنية، بما يساعدهم على التركيز في منافساتهم وتقديم أفضل مستوياتهم خلال الدورة.

متابعة استعدادات المنتخب الأولمبي

كما حضر فارس محمد المطوّع وغانم مبارك الهاجري مران منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم المشارك في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، للاطمئنان على استعدادات المنتخب وجاهزيته لخوض منافسات الدورة.

وكان في استقبالهما عبدالمحسن فهد الدوسري، وفهد إسماعيل الحوسني، ويحيى خلف المطروشي، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، حيث تابع الحضور جانباً من الحصة التدريبية للمنتخب، واطلعوا على آخر استعداداته الفنية والتنظيمية للمشاركة في المنافسات.

ويستعد المنتخب لخوض مباراته الثانية أمام منتخب كوريا الشمالية غداً الأحد، عقب خسارته مباراته الافتتاحية أمام منتخب إيران، حيث يواصل تحضيراته للمواجهة المقبلة سعياً إلى تحقيق نتيجة إيجابية وتعويض نتيجة المباراة الأولى.

محطة جديدة في مسيرة عبدالله عبدالرحمن

وعلى صعيد المنافسات، سجّل عبدالله عبدالرحمن، لاعب منتخب الإمارات للخماسي الحديث، أول مشاركة إماراتية في منافسات الخماسي الحديث بدورة الألعاب الآسيوية، في محطة جديدة ضمن مسيرته الدولية.

وجاءت مشاركة اللاعب في «آيتشي–ناغويا 2026» بعد مشاركته في بطولة آسيا للكبار 2025 في أنجو باليابان، ووجوده ضمن منتخب الإمارات الذي حقق برونزيتي الليزر رن والترياثل للفرق في بطولة العالم 2025 بجنوب أفريقيا.

وأنهى عبدالرحمن عبدالله محمد مشاركته في منافسات فردي الرجال بالدورة بمجموع عام بلغ 1282 نقطة، بعد خوض منافسات المبارزة والموانع والسباحة والـ«Laser Run» في الدور نصف النهائي.

وشكّلت المشاركة محطة مهمة للاعب ولرياضة الخماسي الحديث الإماراتية، باعتبارها الظهور الأول للدولة في هذه الرياضة ضمن دورة الألعاب الآسيوية، كما أسهمت في تعزيز خبرة اللاعب من خلال الاحتكاك بمستويات آسيوية متقدمة، ضمن مسار تطوير حضوره في المنافسات القارية والدولية والاستحقاقات المقبلة.