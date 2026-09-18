ولي عهد رأس الخيمة يؤكد أهمية دعم الرياضات المتنوعة

استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس ند الحبّي، الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، أمين عام اتحاد الإمارات للمصارعة، والوفد المرافق.

واطّلع سموه، خلال اللقاء، على أبرز إنجازات الاتحاد وبرامجه وبطولاته خلال الموسم الرياضي 2025–2026، ودوره في تطوير رياضة المصارعة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، واكتشاف المواهب الرياضية وصقل قدراتها.

واستمع سمو ولي عهد رأس الخيمة إلى شرح حول خطط الاتحاد للتوسع في الإمارة، التي تتضمن استضافة فعالية للمصارعة الشاطئية، وتعزيز التعاون مع الأندية الرياضية في رأس الخيمة لإدراج رياضة المصارعة ضمن أنشطتها وبرامجها، بما يسهم في نشر اللعبة واستقطاب المزيد من المواهب.

وأكد سموه أهمية دعم الرياضات المتنوعة، وتمكين الاتحادات الرياضية من تنفيذ برامجها وخططها التطويرية، بما يعزز حضور الرياضة الإماراتية ويرتقي بمستوى تنافسيتها.

حضر اللقاء الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.