بطل في الـ 90.. كانازاوا يحلق بـ«ماسترز اليابان لكمال الأجسام»

توج الياباني توشيسوكي كانازاوا بلقب فئة 85 عاماً فأكثر في بطولة اليابان للماسترز لكمال الأجسام، في اليوم التالي مباشرة لاحتفاله بعيد ميلاده الـ90.

وكان كانازاوا احتفل بعيد ميلاده في 29 أغسطس، قبل أن يصعد إلى منصة المنافسات في هيروشيما يوم 30 أغسطس، وينجح في حسم المركز الأول بفئة الأكبر من 85 عاماً، ليضيف اللقب الـ17 في مسيرته ببطولات الماسترز، والـ19 في إجمالي ألقابه الوطنية.

ويملك كانازاوا، حسب روسيا اليوم، مسيرة استثنائية في عالم كمال الأجسام امتدت لنحو سبعة عقود، حيث بدأ ممارسة الرياضة في سن مبكرة، وحقق لقب «مستر اليابان» مرتين قبل أن يعتزل المنافسات وهو في الـ34 من عمره.

وبعد ابتعاده عن المنافسة لمدة 16 عاماً، عاد إلى التدريبات المكثفة في سن الـ50، مدفوعاً برغبته في تشجيع زوجته التي كانت تعاني من مشكلات صحية آنذاك. ومنذ ذلك الحين، واصل المنافسة والحفاظ على مستواه حتى أصبح أحد أكبر الرياضيين سناً في عالم كمال الأجسام.

وعقب تتويجه الأخير، تحدث كانازاوا عن فلسفته في مواجهة التقدم في العمر، قائلاً إن التجاعيد تزداد كل عام، بينما تتراجع القوة، لكن التغلب على ذلك بالجهد هو أسلوب حياته.

وتوج هذا الإنجاز مسيرة استثنائية لرياضي لا يزال يواصل التدريبات والمنافسات رغم بلوغه 90 عاماً، مؤكداً أن شغفه بكمال الأجسام لم يتأثر بمرور العقود.