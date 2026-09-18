الإمارات تواجه جورجيا وبروناي في أولمبياد الشطرنج





تعادل منتخب الإمارات للسيدات مع نظيره التشيكي 2-2، في أبرز نتائج الجولة الثانية من النسخة السادسة والأربعين لأولمبياد الشطرنج العالمي المقام في مدينة سمرقند، فيما خسر منتخب الرجال أمام مولدوفا بنتيجة نصف نقطة مقابل ثلاث نقاط ونصف.

ويلتقي منتخب الرجال مع جورجيا، المصنف ثانياً في البطولة، في الجولة الثالثة، فيما يواجه منتخب السيدات نظيره منتخب بروناي، بحثاً عن مواصلة حصد النقاط في مشوار الأولمبياد.

وحقق منتخب السيدات التعادل رغم فارق التصنيف لمصلحة المنتخب التشيكي، المصنف السادس والثلاثين عالمياً، بعدما فازت روضة عيسى السركال على جوانا ووريك، وتعادلت وافية درويش المعمري مع آنا لوتسكا، فيما خسرت أحلام راشد أمام لوسي ريباكوفا، وتعادلت موزة ناصر الشامسي مع تيريزا رودشتاين.

ورفع منتخب السيدات رصيده إلى 3 نقاط في الفرق، من فوز وتعادل، مع 6 نقاط على الطاولات بعد جولتين، وكان فوز روضة السركال من أبرز نتائج الجولة الثانية، بعدما تغلبت على لاعبة يتجاوز تصنيفها 2200 نقطة، فيما يبلغ تصنيف روضة 2036 نقطة.

وعلى صعيد منتخب الرجال، جاءت الخسارة أمام مولدوفا بعد الفوز الكبير على جرينادا 4-0 في الجولة الأولى، ليرفع المنتخب رصيده إلى نقطتين في نقاط الفرق و4.5 نقاط على الطاولات.

وشهدت مواجهة مولدوفا تعادل عمران الحوسني مع يغور لاشكين، بينما خسر عبد الرحمن محمد الطاهر أمام إيفان شيتكو، وعمار السدراني أمام ديميتري جوبين، وأحمد فريد أمام فلاديمير هاميتيفيتشي.