إبراهيم النعيمي مديراً فنياً لكاراتيه «آسيوية الصالات»

اختار الاتحاد الآسيوي للكاراتيه إبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، وعضو لجنة التنظيم بالاتحاد الآسيوي، ورئيس لجنة المسابقات في الإمارات، مديراً فنياً لمنافسات الكاراتيه ضمن دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السادسة، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر 2026.

ويأتي اختيار النعيمي لتولي المهمة في واحدة من أبرز المنافسات القارية، تأكيداً على الكفاءات الفنية والإدارية الإماراتية ودورها في إدارة وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى على المستوى الآسيوي.

وتقام منافسات الكاراتيه ضمن فعاليات الدورة خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر 2026، فيما تضم الدورة 18 لعبة رياضية معتمدة، بمشاركة واسعة من مختلف دول القارة الآسيوية.

ومن المتوقع أن تشهد الدورة مشاركة أكثر من 4.500 رياضي ورياضية يمثلون 45 لجنة أولمبية وطنية آسيوية، في تجمع رياضي قاري كبير يجمع نخبة من الرياضيين في مختلف الألعاب.

وتقام دورة الألعاب الآسيوية للفنون القتالية والصالات المغلقة تحت مظلة المجلس الأولمبي الآسيوي، الذي ينظم الحدث بشكل دوري كل أربع سنوات، بما يعزز مكانتها كإحدى الفعاليات الرياضية القارية المهمة على أجندة الرياضة الآسيوية.

ويمثل تكليف النعيمي بإدارة منافسات الكاراتيه إضافة جديدة إلى سجل الحضور الإماراتي في المحافل الرياضية الآسيوية، ويعكس الدور المتنامي للكوادر الوطنية في إدارة وتنظيم المنافسات القارية.

كما يمثل إضافة جديدة للحضور الإماراتي في مواقع المسؤولية الفنية والتنظيمية على مستوى البطولات القارية.