«دبي البحري» يراهن على شراكات مستدامة لدعم سباقاته



أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تجديد اتفاقية الرعاية مع شركة نونسيير للساعات، لتواصل بموجبها الشركة حضورها بصفتها الشريك الرسمي للتوقيت، ضمن شراكة تشمل سباقات وفعاليات النادي وفريق الفيكتوري خلال الموسم الرياضي 2026-2027.

وجرت مراسم تجديد الاتفاقية اليوم الخميس في مقر فريق الفيكتوري بدبي، بحضور محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وأحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية بالنادي، إلى جانب هارون نعيم، مدير العلامة التجارية في نونسير، في خطوة تعكس نجاح التعاون بين الجانبين والرغبة المشتركة في تطوير الشراكة وتوسيع نطاقها خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي الاتفاقية ضمن توجه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتعزيز علاقاته مع شركائه الاستراتيجيين والتجاريين، واستقطاب العلامات التجارية التي تتوافق مع طبيعة الرياضات البحرية، حيث تشكل الدقة والسرعة والتوقيت عناصر أساسية في المنافسات والسباقات التي ينظمها النادي ويشارك فيها فريق الفيكتوري محلياً ودولياً.

وقال محمد حارب: يسعدنا تجديد شراكتنا مع نونسيير للساعات، وهو ما يعكس نجاح التعاون بين الجانبين والثقة المتبادلة التي تأسست خلال الفترة الماضية، ونتطلع من خلال المرحلة الجديدة إلى توسيع نطاق الشراكة لتشمل سباقات وفعاليات النادي إلى جانب فريق الفيكتوري.

وأضاف: "نحرص في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على بناء علاقات مستدامة مع شركائنا، بما يسهم في دعم مسيرة النادي وتعزيز نجاح فعالياته، وفي الوقت ذاته يمنح شركاءنا منصة متميزة للحضور في البطولات والأحداث البحرية محلياً ودولياً.

وقال هارون نعيم، مدير العلامة التجارية في نونسير: "يمثل دخول شراكتنا مع فريق فيكتوري ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية عامها الثالث امتداداً لعلاقة ناجحة ومتينة بنيناها على مدى السنوات الماضية، وتُعد دولة الإمارات من أبرز أسواق نونسير، ما يمنح هذه الشراكة أهمية خاصة في تعزيز حضور العلامة والتواصل مع جمهور رياضي واسع ومتفاعل في سوق رئيسية ضمن خططنا للنمو والتوسع.

وأضاف: كما تسهم المشاركات الدولية لفريق فيكتوري وسباقات النادي في دعم رؤيتنا لتقديم علامة ساعات عربية المنشأ إلى جمهور عالمي أوسع، ومع توسع نطاق الشراكة، نتطلع إلى إطلاق مبادرات مشتركة تعزز التفاعل على مدار الموسم، وتحقق قيمة مستدامة للنادي والفريق ونونسير.

وقال أحمد السميطي: "هناك ارتباط طبيعي بين نونسيير والرياضات البحرية، فالدقة والتوقيت والسرعة تمثل عناصر مشتركة وأساسية، سواء في عالم الساعات أو في السباقات البحرية".

وأضاف: "توسيع نطاق التعاون ليشمل سباقات النادي وفريق الفيكتوري يمنحنا مساحة كبرى لتفعيل الشراكة خلال الموسم، والاستفادة من الحضور القوي للنادي والفيكتوري في مختلف المنافسات والبطولات العالمية، ونتطلع إلى تقديم مبادرات مشتركة تعزز قيمة هذه الشراكة للطرفين".

ويمثل تجديد الاتفاقية امتداداً لنهج نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في تطوير منظومة شراكاته التجارية، بما يدعم أجندته الحافلة بالسباقات التراثية والحديثة، إلى جانب مسيرة فريق الفيكتوري ومشاركاته في البطولات البحرية المختلفة.