14 سباقاً ترسم موسم شرطة دبي للدراجات

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مؤتمر صحافي عقدته في مبنى الدراجين بنادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف، عن تفاصيل برنامج «فعاليات الدراجات الهوائية» لهذا الموسم، والتي تتضمن 14 سباقاً تمتد على مدار 8 أشهر، وموزعة على «تحدي شرطة دبي للتريثلون»، وسباق «فخورين بالإمارات»، و«سباق الروح الإيجابية»، وفعالية «Ride with Police»، و«تحدي الدراجات الجبلية»، ودورة الألعاب الرمضانية، و«بطولة الدولة فخورين بالإمارات UCI» بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ومجلس دبي الرياضي.

وشهد المؤتمر الصحفي، اللواء بدران سعيد الشامسي مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، والعميد عبيد مبارك الكتبي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد الدكتور جاسم الملا نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، ومبارك محمد بوعصيبة نائب رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية للجنة الاتصال والعلاقات العامة وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي وعدد من الضباط والمهتمين برياضة الدراجات، والإعلاميين، والشركاء والرعاة.

أكد اللواء بدران الشامسي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعم المبادرات الرياضية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مفهوم أن الرياضة أسلوب حياة، بما ينعكس إيجاباً على صحة أفراد المجتمع وأمنه وسعادته.

وقال: «تُعد سباقات الدراجات الهوائية من أبرز الفعاليات التي تجمع بين الرياضة والمجتمع، حيث يمنح المشاركين فرصة لممارسة النشاط البدني ضمن أجواء تنافسية مميزة، كما يسهم في إبراز الوجه الحضاري لمدينة دبي والتعريف بمعالمها السياحية والثقافية، بما يعزز مكانتها وجهة عالمية للرياضة والسياحة»، موجهاً الشكر إلى جميع الشركاء والرعاة ووسائل الإعلام على دعمهم المتواصل، ومعبراً عن تطلعه إلى نسخة استثنائية من السباق تعكس المكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وريادتها في مختلف المجالات.

«تحدي شرطة دبي للتريثلون»

وحول السباقات، أعلن الرائد أحمد البحر مدير إدارة التميز الرياضي في شرطة دبي، عن تنظيم النسخة الأولى لـ«تحدي شرطة دبي للتريثلون»، في شهر أكتوبر المقبل، ضمن أجندة فعاليات شرطة دبي الرياضية، مبيناً أن الحدث الذي يُقام لأول مرة في دبي بعدما حظي بثقة الاتحاد الدولي للتريثلون وتم تثبيته رسمياً ضمن أجندته العالمية.

وقال البحر: «تأتي هذه الخطوة في تنظيم «تحدي شرطة دبي للتريثلون» استجابة للنمو المتسارع والإقبال الكبير الذي تشهده هذه الرياضة عالمياً، وفي دبي على وجه الخصوص. ولا تقتصر تطلعاتنا في شرطة دبي على تقديم تنظيم استثنائي يعكس قدرات مدينتنا، بل نهدف أيضاً من خلال فريقنا المُشكل حديثاً إلى وضع بصمة حقيقية، وتحقيق السبق والريادة للمنافسة بقوة على الألقاب العالمية».

وتابع: «نؤمن بأن الإرادة والجاهزية هما طريقنا نحو المنصات، ونسعى من خلال هذا التحدي إلى ترسيخ مكانة دبي كحاضنة لأقوى البطولات وعاصمة للرياضة والإصرار، ونتمنى لجميع المتسابقين التوفيق والنجاح، وأن يكون هذا التحدي انطلاقة لنجاحات رياضية عالمية قادمة».

سباق «فخورين بالإمارات»

أما السباق الثاني، فهو سباق «فخورين بالإمارات»، وأوضح النقيب سعيد المري متسابق فريق شرطة دبي، أن هذا السباق يُجسد قيم الاعتزاز بوطننا الإمارات، ويعكس البنية التحتية المتطورة والقدرات التنظيمية العالمية لدبي والإمارات، وهذا السباق ليس مجرد منافسة، بل رسالة مجتمعية تؤكد أهمية الرياضة كأسلوب حياة وتبرز معالم مدينتنا، «فخورين بالإمارات» شعور يعبر عن محبتنا لوطننا وفخرنا بمنجزاته الطموحة.

سباق الروح الإيجابية

وأما السباق الثالث «سباق الروح الإيجابية»، فتحدث عنه النقيب يوسف ميرزا الحمادي مدير فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية، موضحاً أن هذا السباق يعتبر مبادرة مجتمعية رائدة تُطلقها شرطة دبي لتعزيز جودة الحياة، ونشر ثقافة النشاط البدني والتلاحم والمجتمع النابض بالحيوية والطاقة الإيجابية.

وقال: «نسعى من خلال سباق الروح الإيجابية إلى ترسيخ الرياضة كخيار يومي وأسلوب حياة مستدام، ومد جسور التواصل والتآلف بين مختلف الفئات والثقافات التي تعيش في تناغم على أرض مدينتنا، ونؤمن في شرطة دبي بأن دور الرياضة يتجاوز حدود المنافسات ليلامس جودة حياة الفرد والمجتمع، وبث الأمل والطاقة البنّاءة في نفوس الجميع».

تحدي الدراجات الجبلية

وأما السباق الرابع، فيتمثل في «تحدي الدراجات الجبلية» في نسخته الثالثة، حيث أوضح النقيب يوسف ميرزا الحمادي أن التحدي ينضم إلى الأجندة الموسمية لفعاليات الدراجات الهوائية لشرطة دبي، في خطوة تُعبر عن مواكبة الاهتمام المجتمعي بهذا النوع من الرياضة.

وقال: «لقد صُمم هذا التحدي خصيصاً ليستقطب شريحة الشباب الذين يتجهون اليوم بنشاط وشغف نحو رياضات المغامرة وما تتطلبه من قوة وتحدٍّ وإثارة. ونحن في شرطة دبي، ومن هذا المنبر، نتوجه بركائز رسالتنا إلى كافة ممارسي وعشاق هذه الرياضة: نَحُثكم ونحفزكم على مواصلة هذا الشغف والانطلاق بنشاطكم للقمة، مع التأكيد المطلق على عدم إهمال متطلبات الأمن والسلامة والالتزام باشتراطات الوقاية».

وحول السباق الخامس، «Raid with police»، أوضح النقيب سعيد المري أن تنظيمها يأتي بعد نجاحها المجتمعي الكبير الذي حققته النسخة السابقة في «دبي اوتودروم»، والتي شهدت تفاعلاً استثنائياً وإقبالاً واسعاً من قِبل الدراجين ومحبي هذه الرياضة.

وقال: لقد تلمسنا عن قرب، من خلال هذا الزخم والمشاركة الفاعلة، الحاجة المجتمعية الكبيرة لمثل هذه المبادرات النوعية؛ تلك التي تُقرّبنا أكثر من أفراد المجتمع، وتمنحنا فرصاً أكبر للتفاعل المباشر والتواصل البنّاء معهم في أجواء مفعمة بالنشاط والحيوية، إلى جانب أن فعالية «Ride with Police» صممت لتكون مجرد جولة رياضية على الطريق، بل ابتكرناها لتكون منصة حية تُعزز قِيماً مجتمعية نبيلة، وتُكرّس مفاهيم التلاحم، والشراكة، والروح الرياضية في بيئة آمنة ومُلهمة للجميع.

وأما السباق السادس والأخير، فيتمثل في «بطولة الدولة فخورين بالإمارات UCI» التي سيتم إطلاقها في شهر مارس من العام المقبل 2027.

وعلى هامش المؤتمر، كرم اللواء بدران الشامسي، الزميل عدنان الغربي من القسم الرياضي بجريدة البيان والحاصل على جائزة الصحافة العربية لفئة التحقيقات الصحافية في قمة الإعلام العربي.