«دبي للسلة» يطارد أول ألقاب الموسم أمام عمالقة أوروبا

يستهل نادي دبي لكرة السلة موسمه الجديد باختبار من العيار الثقيل عندما يواجه ريال مدريد الإسباني، الجمعة، في أبوظبي، ضمن النسخة الأولى من كأس السوبر لليوروليغ، التي تجمع أربعة أندية بارزة يومي 18 و19 سبتمبر في «الاتحاد أرينا».

ويتطلع دبي، بطل الدوري الأدرياتيكي الموسم الماضي، إلى تدشين موسم 2026-2027 بأول ألقابه، في بطولة تقام بنظام المربع الذهبي، بمشاركة أولمبياكوس اليوناني حامل لقب اليوروليغ، وريال مدريد وصيفه، وفنربخشة التركي بطل المسابقة القارية لموسم 2024-2025.

ويواجه ممثل كرة السلة الإماراتية ريال مدريد عند التاسعة مساء الجمعة، فيما تجمع المباراة الأخرى أولمبياكوس وفنربخشة، ويتأهل الفائزان إلى النهائي المقرر، السبت عند التاسعة مساء، على أن يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث عند السادسة مساء.

وتشكل البطولة الظهور الرسمي الأول لدبي تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني تشافي باسكوال، الذي تولى المهمة خلفاً للسلوفيني يوريكا غوليماتش، كما تمنح الجهاز الفني فرصة لاختبار التشكيلة الجديدة في مواجهة منافسين من أعلى مستوى أوروبي قبل الدخول في استحقاقات الموسم.

ويعول باسكوال على مجموعة تضم عناصر تملك خبرة واسعة في البطولات الأوروبية والدولية، يتقدمها دجانان موسى، تورنيكي شينغيليا، توماس والكب، إيلي أوكوبو، فيليب بيتروشيف ودافيز بيرتانس، إلى جانب قائد الفريق كليمن بريبليتش، كما تضم القائمة جاستن أندرسون، دوين بيكون، جيرون بلوسومغيم، نيمانيا دانغوبيتش، مامادي دياكيتي، مفيوندو كابينغيلي، كينان كامينياس، كوستا كونديتش، دافيون مينتز وماكينلي رايت الرابع.

ويدخل دبي الموسم الجديد بطموحات مرتفعة بعدما حقق في موسم 2025-2026 أول ألقابه في الدوري الأدرياتيكي، في ثاني موسم فقط منذ تأسيس الفريق، ويأمل في البناء على ذلك الإنجاز من خلال المنافسة على أكثر من لقب خلال الموسم الجديد.

وتمثل كأس السوبر كذلك أول فرصة لجماهير دبي لمشاهدة الفريق بحلته الجديدة في مباراة تنافسية، قبل انطلاق بقية استحقاقاته، فيما خصص المنظمون القسم 103 في «الاتحاد أرينا» لمشجعي الفريق خلال البطولة.

ويمنح الفوز على ريال مدريد دبي فرصة المنافسة مباشرة على أول ألقاب موسم 2026-2027، في اختبار مبكر لطموحاته أمام نخبة من أبرز أندية القارة الأوروبية.