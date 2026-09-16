«البارالمبية الوطنية»: إنجاز منتخبنا في «مونديال الرماية» دافع كبير للبطولات المقبلة

أكدت اللجنة البارالمبية الوطنية أن إنجاز منتخبنا الوطني للرماية بحصد ثلاث ميداليات «ذهبية وفضية وبرونزية»، في بطولة العالم بجمهورية كوريا، يعد دافعاً لتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات القادمة، ومواصلة الاستعداد لمواصلة التطور.

وقال محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، خلال استقبال بعثة المنتخب، أمس، بحضور ذيبان المهيري، الأمين العام، إن حصد ثلاث ميداليات في بطولة العالم يؤكد تطور الرماية البارالمبية الإماراتية وقدرتها على المنافسة في البطولات الكبرى، خاصة أن الوصول إلى منصات التتويج العالمية يتطلب الكثير من العمل والتركيز والاستمرارية.

وأشاد بمستوى الرماة وفوزهم بذهبية الفرق في منافسات التراب لفئة «بي تي 1»، عن طريق الثلاثي محمد الحبسي ومحمد الهاشمي وسيف الحميري، وتألق الرماة في منافسات الفردي، بفضية محمد الهاشمي وبرونزية محمد الحبسي، مشيراً إلى أنهم كانوا على قدر هذه المسؤولية، وقدموا نموذجاً مشرفاً لرياضة أصحاب الهمم الإماراتية، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة للجهازين الفني والإداري.

من جانبهم توجه لاعبو المنتخب الوطني بالشكر إلى اللجنة البارالمبية الوطنية على توفير أفضل الظروف لمشاركتهم في البطولات، وتطوير قدراتهم. وقالوا إن الإنجاز في بطولة العالم يكتسب أهمية كبيرة، نظراً لصعوبة المنافسات بوجود نخبة الرماة عالمياً.