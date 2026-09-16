«الأولمبياد الخاص الإماراتي» جاهز للمشاركة في الألعاب الإقليمية العاشرة بالقاهرة

تستعد بعثة الأولمبياد الخاص الإماراتي للمشاركة في النسخة العاشرة من الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تستضيف القاهرة جانباً من منافساتها خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر 2026.

وتوزعت منافسات النسخة العاشرة من الألعاب على خمس دول في المنطقة، وتأتي القاهرة بوصفها المحطة الثانية ضمن هذا النموذج الجديد بعد منافسات سوسة في تونس، وهو النموذج الذي يهدف إلى توسيع نطاق المشاركة، وإتاحة فرص أكبر أمام اللاعبين لخوض المنافسات في عدد أكبر من الرياضات، وتعزيز حضور أنشطة الأولمبياد الخاص في مختلف دول المنطقة.

تضم بعثة الأولمبياد الخاص الإماراتي المشاركة في القاهرة 28 عضواً، بينهم 15 لاعباً، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والإعلامية، ويشارك لاعبو الإمارات من ذوي التحديات الذهنية والنمائية في أربع رياضات هي: الجمباز الإيقاعي، والجمباز الفني، والقوة البدنية، والفروسية.

وخاض اللاعبون خلال الفترة الماضية برنامجاً تدريبياً متواصلاً استعداداً للمنافسات، شمل تدريبات فنية وبدنية متخصصة في الرياضات المشاركة، بهدف تطوير مهاراتهم ورفع جاهزيتهم الفنية والبدنية، وتعزيز قدرتهم على خوض المنافسات بثقة وتقديم أفضل أداء ممكن.

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: تمثل هذه المشاركة محطة جديدة في مسيرة تمكين لاعبينا وتعزيز ثقتهم بقدراتهم، من خلال إتاحة المزيد من الفرص أمامهم لخوض المنافسات الإقليمية وإظهار ما اكتسبوه من مهارات وخبرات. لدينا ثقة كبيرة في استعداد اللاعبين وقدرتهم على تقديم أداء يليق بدولة الإمارات، والاستفادة من هذه التجربة على المستويين الرياضي والشخصي.

وأضاف: تمثل الألعاب الإقليمية كذلك محطة مهمة في مسار التأهل والاستعداد للألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص، المقرر إقامتها في سانتياغو بتشيلي عام 2027، حيث تتيح للاعبين فرصة اختبار مستوياتهم وتطوير قدراتهم الفنية والتنافسية قبل الحدث العالمي.

وتشهد النسخة العاشرة من الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحولاً تنظيمياً نوعياً، بعد اعتماد الرئاسة الإقليمية نموذجاً جديداً يقضي بإقامة المنافسات في عدد من الدول والمدن العربية وعلى مدى العام، بدلاً من تنظيمها في مدينة واحدة كل أربع سنوات كما كان معمولاً به سابقاً.

وحول مشاركته، قال محمد التاجر الشامسي، لاعب الفروسية وعضو بعثة الأولمبياد الخاص الإماراتي: سعيد بالمشاركة وتمثيل دولة الإمارات. تدربنا كثيراً خلال الفترة الماضية، ونحن جاهزون للمنافسات. أتمنى أن أقدم أفضل ما لدي، وأحقق مع زملائي نتائج طيبة، وأرفع اسم الإمارات عالياً. كما أتطلع إلى التعرف على لاعبين جدد والاستفادة من هذه التجربة.

يبدأ برنامج وفد الإمارات بوصول الوفد إلى القاهرة في 17 سبتمبر الجاري، يليه التدريب والتقسيم في 18 سبتمبر، واستكمال التقسيم وحفل الافتتاح الرسمي في 19 سبتمبر، على أن تقام النهائيات والتتويج في 20 سبتمبر، ويُخصص يوم 21 سبتمبر لفعاليات برنامج المدن المستضيفة ويوم الثقافة المصرية. ويقام حفل الختام في 22 سبتمبر، وعلى أن تبدأ مغادرة الوفود في 23 سبتمبر الجاري.