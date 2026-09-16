«دبي الرياضي» يعلن تفاصيل النسخة السابعة من «دورة مايديا لألعاب مدارس دبي»

أعلن مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل الموسم الجديد من منافسات النسخة الأكبر والأكثر تميزاً من «دورة مايديا لألعاب مدارس دبي»، التي ينظمها المجلس في إطار جهوده في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية، لتدشن فصلاً جديداً في مسيرة صناعة الأبطال الرياضيين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم في أكاديمية جيمس دبي الأمريكية، وتحدث خلاله عيسى شريف مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ود. عبدالرحمن حسن ناصر المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، محمد عبدالله مدير مشاريع المدرسي والجامعي في وزارة الرياضة، وبيبا كلارك مديرة شركة إي إس إم الشريك التشغيلي للحدث.

وتقام الدورة لموسم 2026-2027 بتنظيم وإشراف مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع شركة «إي إس إم» الشريك التشغيلي للحدث، وتشهد النسخة الجديدة مشاركة غير مسبوقة لأكثر من 23,000 طالب وطالبة يمثلون 210 مدارس، يتنافسون على مدار 93 يوماً في 31 بطولة رياضية مختلفة طوال العام الدراسي.

وأكد عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، على التطور اللافت للبطولة قائلاً: «شهدت هذه البطولة نمواً كبيراً على مدى السنوات الخمس الماضية، وتمثل البطولات المدرسية المرحلة التأسيسية الحاسمة في عملية اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها وتطويرها».

وأضاف: من خلال كونها القاعدة الصحيحة للهرم الرياضي، توفر هذه الألعاب فرصة ذهبية لأندية دبي لاستكشاف الرياضيين الواعدين ومراقبة مستويات أدائهم ودمجهم في الفرق الرسمية للمنافسة على مستويات عليا.

وأوضح عيسى شريف: الدورة تعد ركيزة أساسية ضمن «خطة دبي للرياضة 2033» التي تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مركز رياضي عالمي رائد، مشيراً إلى أن الرؤية الاستراتيجية لبرنامج الألعاب المدرسية تتضمن توسعاً كبيراً ليشمل 26 رياضة مختلفة، مع إدخال تخصصات جديدة مثل الجودو والجوجيتسو والرماية والتايكواندو.

وقال الدكتور عبد الرحمن ناصر، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «تضع استراتيجية التعليم في دبي 2033 ومبادراتها الطالب في قلب المنظومة التعليمية، وتركز على جودة حياته وتنمية مهاراته وقدرته على القيادة والعمل بروح الفريق. وتمثل ألعاب مدارس دبي مساحة مهمة لترجمة هذه التوجهات من خلال بناء شخصية طلبتنا، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، ودعم صحتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتشاف قدراتهم ومواهبهم وتطويرها».

وأضاف: «نؤمن بأن التعليم الحقيقي يتجاوز حدود الصفوف الدراسية، وأن الرياضة جزء أساسي من التجربة التعليمية المتكاملة، لما تغرسه في الطلبة من قيم الانضباط والمثابرة والطموح وروح التحدي. ونفخر بشراكتنا المستمرة مع مجلس دبي الرياضي والمدارس وجميع شركائنا، ونتطلع إلى مواصلة اكتشاف المواهب الرياضية الشابة، وبناء جيل صحي وواثق وقادر على المساهمة في صناعة مستقبل دبي، ورفع اسم دولة الإمارات في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية».

من جانبه، أكد محمد عبدالله، أن هذه الدورة تمثل خطوة حاسمة في تعزيز منظومة الرياضة المدرسية بالدولة، ودعم الرؤية الوطنية الهادفة إلى إعداد جيل يتمتع بالصحة، والمهارات الرياضية، والقيم الأصيلة.

وقال: «تأتي هذه النسخة استكمالاً للنجاحات السابقة التي رسخت الرياضة المدرسية كركيزة أساسية في البيئة التعليمية، ومحركاً رئيسياً لاكتشاف المواهب وصقل قدرات الرياضيين الواعدين في مدارس دبي».

وأوضح أن «ألعاب دبي المدرسية» تشكل جزءاً جوهرياً من منظومة الألعاب المدرسية في دولة الإمارات تحت إشراف وزارة الرياضة وبتنظيم الاتحاد الرياضي الإماراتي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي؛ مشيراً إلى أن دمج الحدثين يرسم مساراً تنافسياً تصاعدياً ومستداماً يبدأ محلياً ليصل إلى المستوى الوطني، بهدف إعداد أبطال يمثلون الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الزيادة الملحوظة في أعداد المشاركين والأنشطة تعكس الثقة المتنامية في البطولة كمنصة آمنة تعزز روح العمل الجماعي، مثمناً الشراكة الإستراتيجية مع مختلف القطاعات التعليمية والرياضية. واختتم مؤكداً أن الرياضة المدرسية في دولة الإمارات «تتجاوز مفهوم المنافسات التقليدية؛ لتكون استثماراً استراتيجياً في مستقبل الطلبة وإعدادهم لرفع راية الوطن عالمياً».

ويشهد البرنامج الرياضي للدورة هذا الموسم إضافة خمس رياضات جديدة تشمل: كرة السلة (3x3)، والرياضات الإلكترونية، والترايثلون، والتزلج الحر على الثلوج، والمصارعة. كما يتضمن الموسم أربع مراحل تأهيلية في رياضات كرة القدم، والشطرنج، وكرة السلة، والكرة الطائرة، مما يضفي بعداً تنافسياً جديداً يمهد الطريق نحو البطولات الرئيسية.

وعلى مدار خمسة مواسم، حققت الدورة نمواً استثنائياً؛ فبعد أن انطلقت نسختها الأولى في 2022-2023 بمشاركة 6600 طالب من 150 مدرسة في 18 رياضة، تضاعفت أعداد المشاركين لتقفز من 8600 طالب في موسم 2024-2025، إلى 15000 طالب وطالبة من 195 مدرسة يتنافسون في 28 رياضة خلال موسم 2025-2026، وصولاً إلى 23 ألف مشارك في الموسم الحالي.

وتواصل الدورة، التي تتميز بمجانية المشاركة، دورها في دعم اكتشاف المواهب؛ حيث تتم مراقبة الأداء من قبل «لجنة اكتشاف المواهب في دبي» وتسجيله في القاعدة الرسمية لبيانات المواهب، لفتح مسارات واعدة للرياضيين الموهوبين نحو برامج التطوير المتخصصة والمنح الدراسية مستقبلاً.

وينطلق الموسم الجديد الشهر المقبل بمنافسات تنس الطاولة من 6 إلى 8 أكتوبر، تليها بطولة القوس والسهم في 14 أكتوبر، والترايثلون في 25 أكتوبر، ويستمر البرنامج في شهر نوفمبر مع بطولات الغولف، وكرة السلة «3×3»، والجمباز الإيقاعي، والليزر رن، وألعاب القوى، إلى جانب المراحل التأهيلية لكرة السلة وكرة القدم.

ومع اقتراب انطلاق المنافسات، وجهت «دورة مايديا لألعاب مدارس دبي» دعوة مفتوحة لجميع المدارس في الإمارة للانضمام للمشاركة في الحدث والاستفادة من هذا البرنامج التنافسي المجاني الرائد.