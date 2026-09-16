شمسة بنت حشر: بطولات أكاديمية فاطمة بنت مبارك تعزز القدرات التنافسية للمرأة الإماراتية

أكدت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، أن أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية طوّرت تمكين المرأة، وأفرزت نخبة من اللاعبات الموهوبات والمتميزات في العديد من الألعاب.

وقالت الشيخة شمسة بنت حشر، إن الإنجازات الوطنية للمرأة الإماراتية في المحافل الخارجية تمثل تتويجاً للدعم والرعاية التي تحظى بها من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأشارت إلى أن البطولات والفعاليات الرياضية النسائية، بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، حققت نجاحاً كبيراً، وأسهمت في الارتقاء بالمهارات التنافسية للمرأة الإماراتية، فضلاً عن تطوير الرياضة النسائية على المستوى العربي.

ونوّهت إلى أن بطولتي كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة والسلة للسيدات 2026، التي تُقام في مقر الأكاديمية بأبوظبي، تُعدّان من الفعاليات النوعية والمبادرات الناجحة في دعم تمكين المرأة والارتقاء بقدراتها التنافسية، وسط أجواء محفزة ومشجعة.

وأوضحت أن الأكاديمية تواصل دورها الريادي منذ تأسيسها في تمكين المرأة، واكتشاف الموهوبات، وتبني الاستراتيجيات المتطورة، وتقديم مبادرات استثنائية وبرامج نوعية، وتوسيع قاعدة الممارسات للرياضة، واستضافة البطولات، وتنظيم الملتقيات الصيفية، وتشجيع المرأة على ممارسة الرياضة في بيئة رياضية متكاملة.

وأثنت الشيخة شمسة بنت حشر على مبادرة افتتاح مكتبة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الرياضية مؤخراً، الهادفة إلى تعزيز ثقافة القراءة والتعلم المستمر، ونشر الوعي المعرفي لدى أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية، وتوفير منصة داعمة لبناء مجتمع أكثر معرفة.