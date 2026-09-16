منتخب السباحة يشارك بـ5 سباحين في دورة الألعاب الآسيوية باليابان

يستعد منتخب الإمارات للسباحة للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية باليابان، التي تنطلق منافسات السباحة فيها يوم 20 سبتمبر وتستمر حتى 25 منه، بمشاركة خمسة سباحين، ضمن الاستحقاقات الخارجية المهمة للمنتخب خلال الموسم الحالي.

وتغادر بعثة المنتخب إلى اليابان يوم 17 سبتمبر، على أن تعود إلى الدولة يوم 26 من الشهر نفسه، وتضم عضو مجلس الإدارة علي أحمد الكعبي إدارياً للبعثة، والمدرب مروان حافظ، ومدرب اللياقة البدنية عمر الهمشري، إلى جانب السباحين عمر الحمادي، وسالم غالب، وحمد الشحي، ومحمد اليماحي، وعبدالله العامري.

ويواصل المنتخب استعداداته للمشاركة الآسيوية، من خلال برنامج فني وبدني يهدف إلى الوصول بالسباحين إلى أفضل مستويات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات، خصوصاً في ظل قوة البطولة ومشاركة نخبة من أبرز سباحي القارة.

ويركز الجهاز الفني بقيادة مروان حافظ خلال المرحلة الأخيرة من الإعداد على تجهيز السباحين للمنافسات التي سيشاركون فيها، والعمل على الاستفادة من الفترة المتبقية قبل السفر لضبط الجوانب الفنية والبدنية، بما يساعد اللاعبين على تقديم أفضل مستوياتهم في اليابان.

وتمثل دورة الألعاب الآسيوية محطة مهمة للمنتخب الوطني، في ظل حرص اتحاد الإمارات للرياضات المائية على توفير فرص الاحتكاك والمشاركة في البطولات القارية الكبرى، بما يسهم في تطوير مستويات السباحين واكتساب المزيد من الخبرات الدولية.

ويتطلع سباحو المنتخب إلى تقديم مستويات قوية خلال المنافسات وتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور السباحة الإماراتية، والاستفادة من المشاركة في مواجهة عدد من أبرز سباحي القارة الآسيوية.