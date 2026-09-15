6 دراجين يمثلون المنتخب الوطني في دورة الألعاب الآسيوية باليابان

يشارك منتخب الإمارات للدراجات الهوائية في دورة الألعاب الآسيوية باليابان ببعثة تضم 6 لاعبين ولاعبات، وذلك في منافسات الطريق، والمضمار للرجال والسيدات.

وتضم البعثة التي تغادر يوم 17 سبتمبر الجاري إلى اليابان كلاً من محمد المطيوعي وعبدالله الحمادي، وعبدالله جاسم، وأحمد المنصوري، وصفية الصايغ، وزهراء حسين.

وأنهى المنتخب خلال الفترة الماضية معسكراً خارجياً امتد لأكثر من شهرين، ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات الدولية والقارية، وشهد خوض تدريبات مكثفة والمشاركة في عدد من السباقات الأوروبية، بهدف رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية ومنح الدراجين احتكاكاً قوياً قبل المشاركة الآسيوية.

ويسعى الجهاز الفني إلى الاستفادة من فترة الإعداد الطويلة في الوصول بالدراجين إلى أفضل مستوى ممكن خلال منافسات الدورة، خصوصاً في ظل قوة المشاركة ووجود نخبة من أبرز دراجي القارة الآسيوية في سباقات الطريق والمضمار.

وتأتي المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية ضمن برنامج اتحاد الإمارات للدراجات لتطوير المنتخبات الوطنية ورفع مستوى التنافسية في البطولات الكبرى، إلى جانب منح الدراجين المزيد من الخبرات الدولية، ومواصلة البناء على المشاركات والنتائج التي حققها المنتخب خلال الفترة الماضية.