«ليوا» يتصدر فئة «SSV» في كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة

انتزع فريق ليوا صدارة الترتيب العام لفئة المركبات الصحراوية الخفيفة «SSV» في كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة التابعة للاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، بعدما رفع السائق الإماراتي منصور بالهلي رصيده إلى 212 نقطة، في ختام منافسات «باها إسبانيا أراجون»، الجولة الخامسة من البطولة.

جمع بالهلي، برفقة ملاحه خالد الكندي، 51 نقطة خلال الجولة الإسبانية على متن سيارة «كان-آم مافريك R»، ليتصدر ترتيب فئة «SSV» بفارق 30 نقطة عن الأرجنتيني فرناندو ألفاريز، صاحب المركز الثاني برصيد 182 نقطة، فيما جاءت النرويجية هيدا هوساس في المركز الثالث برصيد 176 نقطة.

كما تقدم بالهلي إلى المركز الثاني في الترتيب العام لكأس العالم للباها، بفارق 10 نقاط عن المتصدر، ليعزز حظوظه في المنافسة على اللقب مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.

ويعكس هذا الإنجاز المستوى الفني والتنافسي الذي قدمه فريق ليوا طوال الموسم، إلى جانب الجهود التي بذلها السائق والملاح والطواقم الفنية والإدارية في مواجهة نخبة من أبرز السائقين والفرق المشاركة في البطولة.

وأكد منصور بالهلي أن تصدر فئة «SSV» يمثل محطة مهمة في مشوار الفريق هذا الموسم، وحافزاً لمواصلة العمل خلال الجولات المقبلة، وقال: «حققنا نتيجة مهمة في مسيرتنا هذا الموسم، لكن المنافسة لا تزال مستمرة، وسنعمل على المحافظة على صدارة الفئة ومواصلة التقدم في الترتيب العالمي».

ويستعد فريق ليوا لخوض منافسات الجولة السادسة من كأس العالم التي تستضيفها البرتغال خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر المقبل، سعياً إلى تعزيز صدارته لفئة «SSV» وتقليص فارق النقاط في الترتيب العام، قبل الجولتين الختاميتين في قطر ودولة الإمارات.

وتوجه بالهلي بالشكر إلى نادي ليوا الرياضي على دعمه المتواصل للفريق، مؤكداً أن هذا الدعم كان عاملاً رئيسياً في تحقيق النتائج المتقدمة والمنافسة على صدارة البطولة، والإسهام في تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في المحافل الرياضية العالمية.