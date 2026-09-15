لجنة المساواة بين الجنسين باللجنة الأولمبية تنظم ملتقى «صوتها في الملعب وخارجه»

نظمت لجنة المساواة بين الجنسين في اللجنة الأولمبية الإماراتية، أمس، بمقر اللجنة في دبي، ملتقى تدريبياً للسيدات بعنوان «صوتها في الملعب وخارجه»، بمشاركة منتسبات الاتحادات الرياضية الوطنية من الإداريات والمحكمات واللاعبات.

وتم تنظيم الورشة تزامناً مع الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تقديراً لدور المرأة الإماراتية وإسهاماتها المتميزة في مختلف المجالات.

وقدمت الدكتورة نورة سلطان المرزوقي، عضو لجنة المساواة بين الجنسين، محاور الملتقى الذي استهدف دعم حضور المرأة الإماراتية وتعزيز دورها في القطاع الرياضي، وتطوير مهاراتها في التواصل والحضور أمام الجمهور والتعامل مع وسائل الإعلام وبناء الصورة الإعلامية المؤثرة.

وتناول الملتقى مجموعة من المحاور التدريبية الهادفة إلى تعزيز ثقة المشاركات بأنفسهن، وتطوير حضورهن المهني والإعلامي، بما يسهم في تمكين المرأة وتعزيز صوتها داخل الملاعب وخارجها.

ويأتي الملتقى في إطار جهود اللجنة الأولمبية الإماراتية المتواصلة لدعم مشاركة المرأة وتمكينها في المجال الرياضي، من خلال المبادرات والبرامج التي تعزز مهاراتها وإسهاماتها في مختلف مجالات العمل الرياضي.