ذهبية وفضية وبرونزية للإمارات في مونديال الرماية البارالمبية

حقق منتخبنا الوطني للرماية البارالمبية إنجازاً عالمياً مميزاً في بطولة العالم للرماية البارالمبية - تشانغوون 2026 المقامة في كوريا الجنوبية، بحصده ثلاث ميداليات في منافسات التراب لفئة PT1، بواقع ذهبية وفضية وبرونزية.

وتوج منتخب الإمارات بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق لفئة PT1، عن طريق الثلاثي محمد الحبسي ومحمد الهاشمي وسيف الحميري، بعدما تصدر الترتيب برصيد 282، متفوقاً على المنتخب الإيطالي الذي حل ثانياً برصيد 271، فيما جاء المنتخب التشيكي في المركز الثالث برصيد 259.

وواصل رماة الإمارات تألقهم في منافسات الفردي، بعدما توج محمد الهاشمي بالميدالية الفضية عقب احتلاله المركز الثاني في النهائي برصيد 19، فيما أحرز محمد الحبسي الميدالية البرونزية بعد حلوله ثالثاً برصيد 15، ليجمع المنتخب بين الذهب والفضة والبرونز في منافسات PT1.

وذهبت ذهبية الفردي إلى السويسري مورات بيليت الذي أنهى النهائي في المركز الأول برصيد 22 مسجلاً رقماً قياسياً عالمياً.

وبارك محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، الإنجاز العالمي الذي حققه أبطال المنتخب، مؤكداً أن الحضور الإماراتي القوي على منصات التتويج في بطولة العالم يعكس قدرة رياضيي أصحاب الهمم على المنافسة في أعلى المستويات.

وقال الهاملي: أن نرى علم الإمارات حاضراً بهذه الصورة على منصة بطولة العالم هو مصدر فخر لنا جميعاً ولاعبونا لم يكتفوا بالمنافسة، بل نجحوا في فرض حضورهم بين نخبة أبطال العالم، وأن العودة بالذهب والفضة والبرونز تؤكد أن سقف طموحات رياضة أصحاب الهمم الإماراتية يواصل الارتفاع.

وهذا الإنجاز يحمل اللاعبين والجهاز الفني مسؤولية أكبر في المرحلة المقبلة، ونتطلع إلى البناء على هذه النتائج ومواصلة العمل بالطموح نفسه.