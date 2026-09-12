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"غيام" تتألق في أول أشواط "الحقايق" بمهرجان العين للهجن

وام

تواصلت صباح اليوم منافسات السباق التمهيدي الثالث في مهرجان العين 2026، لسباقات الهجن، بميدان الروضة في منطقة العين، وسط مشاركة كبيرة لملاك الهجن وأبناء القبائل، بإقامة أشواط "سن الحقايق" لمسافة 2 كلم.

وتصدرت "غيام"، لمالكها واسط سهيل سعيد المسهلي، الشوط الأول، مسجلة 2:47:71 دقيقة، بينما حصد "الوسمي"، لعلي سالم سعيد الزرعي، لقب الشوط الثاني، بزمن قدره 2:51:34 دقيقة.

وشهد الشوط الثالث، فوز"العاصمة"، لسالم حمد شطيط الفارسي، مسجلة 2:51:00 دقيقة، وحقق "الشبابي"، لهلال أحمد بن مبروك المحاربي، لقب الشوط الرابع، مسجلاً 2:48:78 دقيقة.

وأسفرت منافسات الشوط الخامس، عن فوز "هندسة" لسعيد مبارك جروان الشامسي باللقب، مسجلة 2:50:01 دقيقة، بينما انتزعت "كحال"، للزفنة ياسر سعد الحرسوسي، لقب الشوط السادس بـ 2:49:88 دقيقة.

ونجح "برق"، لحمد معيوف سالم الدرعي، في الفوز بلقب الشوط السابع، مسجلاً 2:49:79 دقيقة، وتألقت "مضمونة"، لسعيد خليفة خويتم العامري، في الشوط الثامن، محققة اللقب بزمن قدره 2:51:07 دقيقة.

وهيمن "عتاق" لحمد محمد سالم الوهيبي على صدارة الشوط التاسع، مسجلاً 2:49:43 دقيقة، وتوّج "الفرنجي"، لنايف مسلم أحمد بلقب الشوط العاشر، مسجلاً 2:51:44 دقيقة.

وذهب لقب الشوط الحادي عشر، إلى"شناح" لمحمد سالم مكتوم الجنيبي، بزمن قدره 2:52:56 دقيقة، بينما كسبت "مرعوشة" لمحمد صغيرون حميد الدرعي، لقب الشوط الثاني عشر، مسجلة 2:53:42 دقيقة.

وفاز "شيبوب"، لمحمد سالم خليفة الكعبي، بلقب الشوط الثالث عشر، بزمن قدره 2:51:39 دقيقة، وتفوقت "دمعة"، لهلال محمد بن طراف المنصوري، في الشوط الرابع عشر، محققة 2:52:82 دقيقة، واختتم "مهيض"، لسالم خليفة محمد الدرعي منافسات الفترة الصباحية، بحصد لقب الشوط الخامس عشر، مسجلاً 2:53:86 دقيقة.