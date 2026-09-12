اتحاد الكاراتيه يشيد بالإنجاز التاريخي في بطولة آسيا

استقبل اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، منتخب الإمارات للكاراتيه لدى عودته إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي، قادماً من العاصمة الأردنية عمّان، عقب مشاركته الناجحة في النسخة الرابعة والعشرين من بطولة آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 عاماً.

وحقق أبطال وبطلات منتخب الإمارات للكاراتيه 9 ميداليات ملونة، بواقع ميداليتين ذهبيتين و7 ميداليات برونزية، في ختام مشاركتهم المتميزة في البطولة التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري، في إنجاز غير مسبوق على مستوى المشاركات القارية للمنتخب.

وحرص الرزوقي، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، على استقبال اللاعبين واللاعبات وتقديم باقات الورود لهم، تقديراً لما قدموه من مستويات مشرفة ونتائج مميزة خلال منافسات البطولة الآسيوية.

والتقى الرزوقي أفراد المنتخب فور وصولهم، مشيداً بالأداء القوي والروح القتالية العالية التي تحلى بها اللاعبون واللاعبات، مؤكداً أن النتائج التي تحققت تعكس التطور الذي تشهده رياضة الكاراتيه الإماراتية، والجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبون والأندية وأولياء الأمور.

وشهد مراسم استقبال المنتخب المهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، والمهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحاد، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العائدين مع البعثة، إبراهيم النعيمي، رئيس لجنة المسابقات وعضو لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الآسيوي، والذي شارك في البطولة بصفته الآسيوية، وأحمد سالم، عضو مجلس الإدارة نائب رئيس لجنة المنتخبات ومدير المنتخبات الوطنية، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد،

إضافة إلى عدد من أولياء أمور اللاعبين واللاعبات، الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بالإنجاز الذي حققه أبطال الكاراتيه الإماراتية في البطولة الآسيوية.

خطوة مهمة نحو طموحات أكبر

وأكد اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي أن الإنجاز الآسيوي يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير رياضة الكاراتيه في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن ما تحقق يشكل حافزاً لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد لتحقيق إنجازات أكبر في الاستحقاقات المقبلة.

وقال إن الميداليات التسع التي حصدها المنتخب في البطولة القارية تعكس الروح العالية والإصرار الكبير الذي أظهره اللاعبون واللاعبات، مؤكداً أن طموحات الاتحاد تتجاوز النتائج الحالية، وتتجه نحو تعزيز حضور الكاراتيه الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد الرزوقي بالجهود التي بذلها الجهازان الفني والإداري للمنتخب خلال مراحل الإعداد والتحضير للبطولة، مثمناً العمل المتواصل الذي أسهم في الوصول إلى هذه النتائج، كما وجه الشكر إلى أولياء أمور اللاعبين واللاعبات على دعمهم ومساندتهم المستمرة لأبنائهم، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل عاملاً أساسياً في مسيرة نجاح اللاعبين.

كما أمر اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي بصرف مكافأة مالية لجميع أفراد المنتخب والجهاز الفني، تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلوها خلال مشاركتهم في البطولة الآسيوية، تحفيزاً لهم على مواصلة العطاء وتحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة.

كما أشاد بالدور الذي تقوم به الأندية الإماراتية، والتعاون المثمر بينها وبين اتحاد الكاراتيه، مؤكداً أن تكامل الجهود بين الاتحاد والأندية يسهم في اكتشاف وصقل المواهب الوطنية، ورفع جاهزيتها للمنافسة في البطولات القارية والدولية.

وشدد رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه على مواصلة الاتحاد توفير أفضل الإمكانات والبرامج التدريبية لإعداد المنتخب، بما يعزز قدرته على المنافسة بقوة وتحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة.