«دبي لأصحاب الهمم» يفتتح موسمه الجديد بـ«احتفالية مميزة»

افتتح نادي دبي لأصحاب الهمم الموسم الجديد بـ«احتفالية مميزة» اشتملت على طابور عرض أعضاء النادي المشاركين في القطاعات الرياضية والثقافية وفقرات رياضية وثقافية وفيلم، عكس أبرز النشاطات والفعاليات التي ينظمها على مدار العام ما بين الرياضية والثقافية والمجتمعية.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس الإدارة في كلمته أن «أصحاب الهمم» شركاء في صناعة المستقبل، متطلعاً إلى موسم استثنائي يعزز النجاحات السابقة، مطالباً بمضاعفة الجهد والعمل بروح «الفريق الواحد» كعائلة واحدة لترك بصمات جديدة وفق النهج المرسوم في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به «أصحاب الهمم» وتوجيه القيادة الرشيدة بتوفير كل سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم في كل المجالات.

ووصف بالرقاد موقع النادي بالمتميز بين جميع أندية الدولة، مشيراً إلى أن الجميع على قدر المسؤولية لتحقيق نجاحات جديدة على صعيد المشاركات الخارجية.

وقال: إن استراتيجية النادي تهدف إلى تعزيز دوره الريادي والعمل على تحقيق هدفه بأن يكون الأول عالمياً عبر استمرار التميز وفق النهج المرسوم.

من ناحيته أكد ماجد العصيمي المدير التنفيذي أن هدف «أصحاب الهمم» الرقم 1، مبيناً أن النجاحات التي تحققت ثمرة اهتمام القيادة الرشيدة وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

وقال: إن «دبي لأصحاب الهمم يعمل على تقديم برامج رياضية وثقافية ومجتمعية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة «أصحاب الهمم» بإطلاق مبادرات متكاملة تدعم اندماجهم في المجتمع».