المرأة الإماراتية حضور رياضي عالمي صنعته رؤية التمكين

تواصل المرأة الإماراتية ترسيخ حضورها على الساحة الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، مدعومة برؤية وطنية جعلت تمكينها أحد المرتكزات الأساسية لمسيرة التنمية، لتتحول إنجازاتها المتواصلة إلى نموذج يعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها الرياضة الإماراتية في مختلف المحافل.

وشهدت دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة تطوراً نوعياً في مسيرة الرياضة النسائية، عبر استراتيجيات متكاملة هدفت إلى توسيع قاعدة الممارسة، وصقل المواهب، وتأهيل اللاعبات للمنافسة على أعلى المستويات، إلى جانب تعزيز حضور الكفاءات النسائية في مواقع صنع القرار داخل الاتحادات والهيئات الرياضية العربية والقارية والدولية، بما يعكس الثقة الكبيرة في قدرات المرأة الإماراتية وكفاءتها القيادية.

ولعبت اللجنة الأولمبية الإماراتية ووزارة الرياضة، بالتعاون مع المجالس والاتحادات الرياضية والأندية والأكاديميات المتخصصة، دوراً محورياً في دعم رياضة المرأة، من خلال توفير برامج إعداد وتطوير متكاملة، وإتاحة فرص المشاركة في البطولات الداخلية والخارجية، بما عزز من حضور اللاعبات الإماراتيات على الساحة الدولية.

وتبرز رياضة الجوجيتسو بوصفها إحدى أبرز قصص النجاح في الرياضة النسائية الإماراتية، بعدما أسهم اتحاد الإمارات للجوجيتسو في إعداد اللاعبات وفق أفضل الممارسات العالمية، وهو ما انعكس على النتائج المتميزة في مختلف الاستحقاقات الدولية.

وكان أحدث هذه الإنجازات إحراز ثلاث ميداليات ذهبية في فئة السيدات ببطولة العالم للجوجيتسو 2026 عبر أسماء الحوسني في وزن تحت 52 كجم، وبلقيس الهاشمي في وزن تحت 48 كجم، وشما الكلباني في وزن تحت 63 كجم.

وامتدت النجاحات في اللعبة إلى بطولة آسيا للجوجيتسو للشباب والناشئين بمدينة ألماتي الكازاخستانية، حيث أحرزت دانا البريكي ذهبية وزن تحت 45 كجم، والعنود الحربي ذهبية وزن تحت 48 كجم، وعائشة الجنيبي ذهبية وزن تحت 63 كجم، فيما أضافت هند الهاشمي وكادي سليمان ذهبيتين جديدتين في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين.

وحققت المتسلقة الإماراتية فاطمة عبدالرحمن العوضي، 19 عاماً، إنجازاً تاريخياً جديداً لدولة الإمارات، إذ باتت أصغر شخص عربي يصل إلى ارتفاع يتجاوز 7,000 متر، وأول شخص إماراتي يعتلي قمة لينين البالغ ارتفاعها 7,134 متراً في جبال بامير في جمهورية قيرغيزستان في 18 يوليو 2026.

وفي رياضة الجودو، واصل اتحاد الإمارات للجودو تنفيذ برامجه التطويرية لإعداد اللاعبين واللاعبات عبر المعسكرات والملتقيات الدولية، بما أتاح فرص الاحتكاك مع نخبة أبطال العالم.

وأسهمت هذه المنظومة في تحقيق نتائج بارزة، أبرزها ذهبية بشيرات خرودي في دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025، أول ذهبية للإمارات في تاريخ الدورة، إلى جانب ثلاث ذهبيات أحرزتها إليزا ليتيف في بطولات أولان باتور «جراند سلام» 2026، ودوشانبي «جراند سلام» 2026، وزغرب «جراند بري» في 2025.

وفي القوس والسهم، واصلت اللاعبة هدى آل علي، لاعبة المنتخب الوطني ونادي الفجيرة للفنون القتالية، تألقها بحجز مقعدها في دورة الألعاب الأولمبية للشباب المقررة في العاصمة السنغالية داكار، بعد نتائجها المتميزة في بطولتي العالم للشباب في كندا وسلوفينيا، والبطولة العربية في تونس.

وسجلت ألعاب القوى حضوراً لافتاً، بعدما حققت العداءة مريم كريم المركز الرابع عالمياً في سباق 400 متر حواجز ضمن بطولة العالم تحت 20 عاماً «أوريغون 2026»، بزمن بلغ 56.27 ثانية، وبفارق 0.28 ثانية فقط عن الميدالية البرونزية، بعدما تصدرت منافسات الدور الأول ونصف النهائي مسجلة أفضل زمن بين جميع المتأهلات إلى النهائي.

وعززت سلمى هيثم المري حضور ألعاب القوى النسائية، بعدما حطمت الرقم الوطني للشابات في رمي المطرقة بتسجيلها 58.96 متراً، متقدمة على الرقم السابق البالغ 58.12 متراً لتحل في المركز الثالث عشر عالمياً، وبفارق مركز واحد فقط عن بلوغ النهائي.

وفي التايكواندو، توجت آمنة اللوغاني، لاعبة المنتخب الوطني، بالميدالية الذهبية لوزن تحت 67 كجم ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة في الدوحة، فيما واصلت بطلات الإمارات من صاحبات الهمم، ومن بينهن سهام الرشيدي، ومريم المطروشي، وسارة الجنيبي، ونورة الكتبي، ومريم الزيودي، وعائشة المهيري، وسلامة الخاطري، وموزة الزيودي، وذكرة الكعبي، تحقيق نتائج متميزة في البطولات القارية والعالمية.

وشهدت رياضة الشطرنج إنجازات نوعية، بعدما أصبحت روضة السركال أول إماراتية تنال لقب أستاذة دولية كبيرة، إلى جانب تتويجها بلقب بطلة العرب 2024، فيما أحرزت الأستاذة الدولية وافية درويش المعمري الميدالية الذهبية في بطولة العالم للفرق للشطرنج الخاطف «كازاخستان 2024».

وفي الرياضات البحرية، سجلت المتسابقة علياء عبدالسلام إنجازاً جديداً في زوارق الفورمولا 4، بعدما حققت سرعة بلغت 129 كيلومتراً في الساعة، محطمة الرقم السابق البالغ 128.7 كيلومتراً في الساعة، والمسجل باسم البريطاني جون برور، خلال المحاولة التي أقيمت على بحيرة سونجا في النرويج.

وأكدت الدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن المرأة الإماراتية أصبحت نموذجاً ملهماً في التميز والقدرة على المنافسة، بفضل مسيرة التمكين التي عززت حضورها في مختلف المحافل الرياضية.

من جانبها، أعربت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، عن فخرها بما تحققه المرأة الإماراتية من إنجازات، مؤكدة أن استدامة التميز تعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تطوير قدراتها وتوفير أفضل الفرص لها للمنافسة على أعلى المستويات.

بدورها، أكدت هنادي خليفة الكابوري، رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، أن التطور المتسارع الذي تشهده الرياضة النسائية ثمرة الرؤية الحكيمة التي أرست منظومة متكاملة لتمكين المرأة، وتهيئة البيئة المناسبة لمواصلة التميز والمنافسة في البطولات الإقليمية والقارية والعالمية.