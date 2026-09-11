بطولة الإمارات الوطنية للملاكمة بدبي 18 سبتمبر

أعلن اتحاد الملاكمة انطلاق منافسات بطولة الإمارات الوطنية بفندق ميدان بدبي في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري.

وأوضح الاتحاد في بيان له أن المنافسات تضم فئات تحت 15 و17 و19عاماً للرجال والسيدات، في أوزان 50 و60 و70، و80 و48 و54 و65 و46 و52، و57 و28، و32، و36، و40، و44 كجم.

وكشف عن اعتماد اللوائح والشروط المقررة للمشاركين، وفتح باب التسجيل للمشاركين وتقديم جميع التسهيلات الخاصة بالمنافسات، عبر موقع الاتحاد، مشيراً إلى أن البطولة تأتي ضمن فعاليات مقررة في أجندة الموسم بما يسهم في اكتشاف المواهب، وتعزيز القدرات، وتطوير المهارات التنافسية.