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« تمويل» تتصدر أول أشواط «الحقايق» في مهرجان العين للهجن

وام

انطلقت اليوم في ميدان الروضة بمنطقة العين منافسات سن الحقايق لأبناء القبائل، ضمن السباق التمهيدي الثالث بمهرجان العين 2026 لسباقات الهجن على مدار 15 شوطاً، لمسافة 2 كلم.

وافتتحت «تمويل» لمحمد سعيد علي المنصوري المنافسات، بحصد لقب الشوط الأول مسجلة 2:48:55 دقيقة، وتصدر «مرضي»، لعبيد سهيل نخيرات العامري الشوط الثاني بزمن قدره 2:50:24 دقيقة، وانتزعت "أثير"، لسعيد سالم حمد الجديلي لقب الشوط الثالث، ب 2:50:85 دقيقة.

وشهد الشوط الرابع فوز «شاهين»، لسهيل مبارك سويدان المحرمي بزمن قدره 2:51:06 دقيقة، وتألقت «هملولة»، لصقر سعيد ناصر الجنيبي في الشوط الخامس مسجلة 2:50:41 دقيقة، بينما حققت «إعمار»، لعوض علي عبدالله البلوشي لقب الشوط السادس، مسجلة 2:52:15 دقيقة.

وأسفرت منافسات الشوط السابع عن فوز «حبشان»، لعبدالله غصاب مصبح راعي الطيره، بزمن قدره 2:49:79 دقيقة، وتفوقت «الدنقلاوية» لراشد علي خميس مرخان الكتبي في الشوط الثامن بزمن قدره 2:52:02 دقيقة، بينما حققت «عروبة»، لحاتم سعيد حمد الجحافي لقب الشوط التاسع ب 2:51:96 دقيقة.

وحقق «لزيم»، لشهاب حمد علي الجحافي لقب الشوط العاشر مسجلا 2:49:17 دقيقة، وفازت «سياسه»، لمحمد شطيط بن عبدالله الحبسي، بلقب الشوط الحادي عشر، بزمن قدره 2:51:63 دقيقة، و«ملوح»، لعلي محمد عمير الراشدي، بلقب الشوط الثاني عشر بزمن قدره 2:51:31 دقيقة.

ونجح «الشبابي»، لعلي عبدالله عوض البلوشي في الفوز بلقب الشوط الثالث عشر بزمن قدره 2:49:38 دقيقة، وتوّجت «مهابة»، لمحمد محسن مسري الهاملي، بلقب الشوط الرابع عشر، مسجلة 2:51:71 دقيقة، بينما حصد «كرار»، لناصر محمد راشد القنوبي لقب الشوط الخامس عشر مسجلا 2:49:83 دقيقة.