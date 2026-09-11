9 ميداليات «حصاد الإمارات» في «آسيوية الكاراتيه»

حقق نجوم ونجمات منتخبات «كاراتيه الإمارات» الظفر بـ9 ميداليات متنوعة، «ذهبيتان و7 برونزيات» في ختام المشاركة المميزة في منافسات النسخة 24 من بطولة آسيا للشباب والناشئين وتحت 21 عاماً، التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 8 وحتى 10 سبتمبر الجاري، وأسدل الستار على أحداثها، أمس.

وعادت بعثة «كاراتيه الإمارات» إلى أرض الوطن حاملة حصاداً تاريخياً، مقارنة مع نتيجتها في النسختين الأخيرين من البطولة الآسيوية للفئات العمرية في الصين والفلبين عامي 2024 و2025، والتي لم يتجاوز الحصاد الإماراتي فيهما حاجز الميدالية البرونزية في كل نسخة.

الفوز الباهر

وجاء الفوز الباهر لنجوم ونجمات منتخبات «كاراتيه الإمارات» بالميداليات الـ9 عبر كريم رامي، ذهبية فردي كاتا تحت 21 عاماً، وحبيبة ياسر، ذهبية فردي كوميتيه الآنسات تحت وزن 48 كغم، وبرونزية فردي كاتا الآنسات، وخليفة الحجاج، برونزية فردي كوميتيه الشباب تحت وزن 68 كغم، وبخيت أحمد، برونزية فردي كوميتيه الشباب تحت وزن 55 كغم، ورزان مهيوب، برونزيتي فردي كاتا الناشئات، وفردي كوميتيه الناشئات تحت وزن 47 كغم، وسلطان محمد، برونزية فردي كوميتيه الناشئين تحت وزن 52 كغم، ومحمد الكندي، برونزية فردي كوميتيه الناشئين تحت وزن 61 كغم.

إنجاز جديد

وأهدى اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، الإنجاز الجديد الباهر الذي حققته منتخبات «كاراتيه الإمارات» في البطولة الآسيوية بنسختها الـ24، إلى شعب وقيادة الإمارات، مبدياً ارتياحه العالي للنتيجة الباهرة، مشدداً على أن الإنجاز ثمرة عملية لدعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة في الإمارات، مهنئاً جميع أبناء «كاراتيه الإمارات» بالمحصلة المميزة، مثنياً على أداء جميع اللاعبين واللاعبات، مقدراً جهود الكوادر الإدارية والفنية والطبية قبل وخلال البطولة.

تكريس عملي

وشدد الرزوقي على أن محصلة المشاركة في حدث كبير بحجم البطولة الآسيوية، بالحصول على 9 ميداليات متنوعة، تعد نتيجة أكثر من مميزة، لافتاً إلى أن النتائج الإيجابية في البطولات القارية، تمثل تكريس عملي لنهج اتحاد الإمارات للكاراتيه، وتطبيق واقعي لخططه وبرامجه الهادفة إلى الاهتمام الأكبر بمنتخبات فرق المراحل العمرية، لتكون الرافد الحقيقي لدعم المنتخب الأول بالكفاءات الواعدة التي بمقدورها رفع علم الإمارات عالياً على منصات التتويج في مختلف البطولات القارية والدولية.

دور الأندية

وأثنى الرزوقي، على دور أندية «كاراتيه الإمارات» في احتضان الخامات المميزة من اللاعبين واللاعبات، مقدماً شكره لإدارات تلك الأندية، والجهات التي دائماً ما تسهم مشاركاتها في بطولات اتحاد الإمارات للكاراتيه، في الارتقاء بمستويات اللعبة، مقدماً الشكر للأشقاء في الأردن على جهودهم الحثيثة في احتضان الحدث القاري، وسعيهم من أجل توفير السبل الكفيلة للنجاح.